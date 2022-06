Therapieerfolge an Klinik dank Hund Emma – Labrador kann sogar Gesellschaftsspiele spielen

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Eva Schmuck zusammen mit Käthe (m.) und Emma (r.). © Georg Schalk

Labrador Emma arbeitet am Klinikum Kaufbeuren als Therapiehund. Ihre Patienten sind neben Suchtkranken auch Menschen, die Gewalt oder Missbrauch erlebt haben.

Kaufbeuren – „Die beiden Labradore schlagen Brücken zwischen Patienten und Therapeuten.“ Das schreiben die Bezirkskliniken Schwaben Mitte Juni zu einem Foto von Emma und Käthe zusammen mit ihrer Besitzerin Eva Schmuck.

Therapiehund am BKH Kaufbeuren - Auch Stationshund in Augsburg im Einsatz

Am BKH Kaufbeuren habe man mit dem Einsatz von ausgebildeten Therapiebegleithunden sehr gute Erfahrungen gemacht, heißt es in der Mitteilung. Auch in Augsburg gibt es seit Mai einen Stationshund. Luca arbeitet unter anderem mit traumatisieren Patienten – mit Erfolg.

Eva Schmuck (41) ist Ergotherapeutin und ihre Emma ausgebildeter Therapiebegleithund im Gesundheitswesen. Beide arbeiten im Bezirkskrankenhaus (BKH) Kaufbeuren. Die 41-Jährige hat viel Erfahrung im Umgang mit tiergestützter Therapie.

Labrador Emma als Therapiehund am BKH Kaufbeuren - Käthe 14 Wochen alt, „aber bereits in Ausbildung“

Seit 2007 ist sie in der Klinik für Forensische Psychiatrie und Psychotherapie am BKH tätig, seit 2009 setzt sie ihre Hunde in der dortigen Komplementärtherapie mit Zustimmung der Verantwortlichen ein. Zunächst war es Sina, das Tier starb allerdings 2014 überraschend. Dann Emma – und jetzt ist schon der nächste Labrador auf dem Weg zum Therapiehund: Käthe. Das Tier ist erst 14 Wochen alt, klein und verspielt, „aber bereits in Ausbildung.“

Den Unterschied zu einem Besuchshund erklärt Eva Schmuck in der Mitteilung: Ein Besuchshund ist offen, freut sich über Kontakte und springt Menschen auch gerne mal an. Therapiebegleithunde funktionieren dagegen nur im Team: Ohne Zustimmung würden sie niemandem eigenmächtig folgen oder den Gehorsam verweigern.

„Ich muss mich stets auf meinen Hund verlassen können. Er muss auch in schwierigen Situationen ruhig bleiben“, so die Therapeutin. Deshalb hole sie sich ihre Hunde immer von Züchtern. „Es ist mir wichtig, dass sie gut sozialisiert sind.“

Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.

Labrador Emma arbeitet am Klinikum Kaufbeuren

Ihre Arbeit gemeinsam mit den Hunden kommt in der Klinik sehr gut an. „Die Patienten aus dem Maßregelvollzug kommen freiwillig zu ihr, die Warteliste ist lang. Die zuständigen Therapeuten (Ärzte, Psychologen) prüfen in jedem Einzelfall, ob sich die tiergestützte Therapie eignet, formulieren das Therapieziel und melden den jeweiligen Patienten dann bei Eva Schmuck an“, berichtet die Klinik in der Mitteilung weiter.

Bei suchtkranken Patienten, die in der Forensik Kaufbeuren behandelt werden, geht es zum Beispiel darum, eigene Bedürfnisse zurückzustecken und sich auf etwas anderes einzulassen, Verantwortung zu übernehmen und den Selbstwert zu stärken. Sie sollen dem Hund etwas beibringen.

Hund Emma arbeitet mit Patienten - „Das braucht Geduld, Ausdauer, Konzentration“

Schmuck erarbeitet mit ihnen einen Parcours, der Hund soll dann beispielsweise durch einen Tunnel geschickt werden, über eine Hürde springen oder auf einen Stuhl klettern.

„Das braucht Geduld, Ausdauer, Konzentration – nicht einfach für die Patienten. Manche haben auch Probleme, dem Hund Grenzen zu setzen. Das kann man aufs Zwischenmenschliche übertragen. Ziel muss sein, vereinbarte klare Umgangsregeln einzuhalten und einzufordern“, erklärt die Therapeutin.

Therapie auf vier Pfoten - „Für die Senioren immer ein großes Highlight“

Alle News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.

„Das hat Emotionen ausgelöst“: Eva Schmuck berichtet über Therapiehund Emma

Sie arbeitet mit den Patienten – je nach Lockerungsstufe – viel im Freien oder in einem der grünen Innenhöfe der Klinik. Erst kürzlich ging sie in Begleitung ihres Hundes mit einem Patienten in den Wald und ließ beide über einen liegenden Baumstamm balancieren. „Das hat Emotionen ausgelöst. Der Patient sagte mir, dass er seit zehn Jahren nicht mehr im Wald gewesen sei. Er könne sich gar nicht mehr erinnern, wann er das letzte Mal einen Waldspaziergang nüchtern erlebt habe.“ Nicht immer ist alles einfach. „Manchmal arbeite ich bis zu drei Monaten mit jemand, bis er das Ziel erreicht hat“, so Eva Schmuck. „Dann aber beendet der Patient die Therapie mit einem Erfolgserlebnis, was ihm für sein weiteres Leben hoffentlich in guter und nachhaltiger Erinnerung bleibt.“

Bei den nach § 63 untergebrachten Personen müssen die Therapieziele niedriger gesetzt werden, so die Klinik. Viele Betroffene seien kognitiv eingeschränkt. „Hier geht es sehr viel um Tagesstruktur: aufstehen, sich um den Hund kümmern, ihm ein spezielles Geschirr anlegen, Verantwortung übernehmen.“ Dazu zählen beispielsweise einkaufen gehen mit und für den Hund, ihm ein Leckerli zu backen oder zu kochen, ihn zu füttern oder Fellpflege. Dadurch soll der Patient lebenspraktisch gefördert werden.

Labrador Emma als Therapiehund: Sie spielt sogar Gesellschaftsspiele

Auch Gesellschaftsspiele stehen in der Therapie auf dem Plan. Emma spielt mit – denn sie kann würfeln. „Mit Schnauze und/oder Pfote ist sie in der Lage, einen Holzwürfel zu werfen bzw. zu bewegen“, beschreibt die Therapeutin die erstaunliche Fähigkeit des Labradors, der wie die kleine Käthe zur „Arbeitslinie“ dieser Rasse zählt. Im Gegensatz dazu gibt es bei den Labradoren auch eine „Showlinie“.

„Die Patienten sind begeistert. Manche würden sich sonst auf keine andere Therapie einlassen, viele öffnen sich dank der Hunde für Gespräche“, berichtet Schmuck. Selbst ein Mann mit Hundephobie und großen Ängsten vor solchen Tieren habe sich nach einjähriger Therapie geöffnet. Er lässt Emma nun in seine Nähe und streichelt sie sogar manchmal.

„Emma spürt das, wenn traumatisierte Patienten diese körperliche Nähe suchen“

Manche Menschen, die in der Forensik behandelt werden, haben Missbrauchs- und Gewalterfahrungen erlebt. Ihnen fällt es schwer, Körperkontakt zuzulassen. Hunde können dabei eine Brücke bauen. „Emma spürt das, wenn traumatisierte Patienten diese körperliche Nähe suchen. Dann bekommt sie das Ok von mir und der Mensch darf auch mal mit ihr kuscheln. Das erzeugt beim Patienten, der sonst allein ist und nie die Wärme eines anderen Lebewesens erfährt, Emotionen. Im Idealfall öffnet er sich dann für andere Therapien“, erklärt 41-Jährige.

Emma arbeitet vier Tage in der Woche und hat maximal fünf Patienten am Tag. Dazwischen bekommt die Hundedame genug Ruhepausen. Käthe darf Emma und Eva seit kurzem in die Arbeit begleiten. (kam)

Sie wuchsen mit 132 weiteren Hunden auf einem Grundstück in Bayern auf und wurden dort sich selbst überlassen: Django und Terry suchen seit Jahren ein Zuhause.

Möglichkeit für Sie? Stimmen Sie mit ab.