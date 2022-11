Brezen-Kragen für Hunde und Löwenmähnen für Katzen? Tierschützer warnen vor skurrilen Halloween-Kostümen

Von: Katharina Brumbauer

Hexen, Vampire und Geister gelten als die absoluten Kostüm-Klassiker zu Halloween. Aber auch wer etwas Exotisches für sich und sein Tier sucht, wird bei Kaufland fündig.

München - Sich weiß anmalen und sich zu Halloween als Geist verkleiden, kann jeder. Viele Kinder gehen auch gerne als Hexen oder Vampire von Tür zu Tür, um sich mit dem Spruch „Süßes, sonst gibts Saures“ Süßigkeiten zu erbeuten. In Richtung Essbares geht auch ein ganz besonderes Halloween-Kostüm, das in diesem Jahr der Discounter Kaufland im Angebot hat.

Besonderes Halloween-Kostüm bei Kaufland: Grimmige Brezen mit Sonnenbrille und spitzen Eckzähnen

Beim Supermarkt gibt es nämlich ein Brezen-Kostüm. Ein Facebook-Nutzer hat diese Verkleidung bei Kaufland entdeckt und seinen Fund mit der Netz-Gemeinde geteilt. Auf dem Bild schaut ein grimmig dreinblickendes Tier mit rotem Gesicht, blauer Nase, weiß umrandeter Sonnenbrille durch das Loch einer Stoff-Breze. „Beim Kaufland gibts ,Echt bayrische Halloweenkostüme‘!“, schrieb der Nutzer. Hinter dem Beitrag steckt der Münchner Stand-up-Comedian und Kabarettist und Puppenspieler Joe Heinrich. Auf seinem Facebook-Account „der Wolpert“ teilt er Schnappschüsse aus dem Leben seines Bühnenpartners, des Plüschtiers „Der Wolpert“. Dessen Name ist an das bayerische Fabelwesen, den Wolpertinger, angelehnt.

Kaufland: Das sind die kuriosen Halloween-Kostüme beim Discounter

Die Klassiker wie Hexen, Vampire, Skelette oder Monster-Kostüme führt der Supermarkt natürlich auch. Die Preisspanne reicht hier von 8 Euro für einen einfachen Vampirumhang bis zu knapp 39 Euro für ein schwarz-quietschgrünes Hexen-Outfit. Wer es ausgefallener mag: Kaufland hat auch einen blutüberströmten, zehne-fletschenden Zombie-Teddybären im Angebot (39,95 Euro). Bei aller Gruselliebe: ob dieses Plüschtier kindertauglich ist, ist allerdings fraglich.

Ein Hexen-Kostüm, wie es Kaufland in schwarz und einem grellen grün abietet, gehört zu den Klassikern. © Screenshot Kaufland.de

Aber nicht nur Buben und Mädchen und Erwachsene kommen bei Kaufland auf ihre Kosten. Auch den lieben Vierbeinern wird der Verkleidungsspaß ermöglicht. Für Hunden führt der Supermarkt etwa Fledermaus-Flügel oder einen Spinnenmantel. Für Katzen gibt es unter anderem Hexen-Hut und Mantel oder eine Löwenmähnen-Perücke.

Für Katzen hat der Supermarkt etwa einen Löwenmähnen-Perücke im Online-Shop © Screenshot Kaufland.de

Ein Brezn-Kostüm zu Halloween: Verkleidung für echte Tiere aber Stress

„Der Wolpert“, die Bühnenfigur von Kabarettist und Puppenspieler Joe Heinrich, ist jedenfalls begeistert vom Brezn-Kostüm. Und zahlreiche Nutzer reagieren auf den Beitrag nicht nur mit einem „Gefällt mir“, sondern einem „Haha“, klicken nicht auf den „Daumen hoch“, sondern auf das lachende Emoji. Halloween kann kommen, nicht für Menschen, sondern auch für tierische Wesen. Wobei man nicht außer Acht lassen sollte: Für echte Vierbeiner ist das Verkleiden an Halloween eigentlich weniger spaßig, sondern vielmehr Stress. Die Tierschutzorganisation „Vier Pfoten“ warnte in einer Pressemitteilung davor, Tiere zu verkleiden, weil sie dadurch in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt werden. Wenn Umhänge oder ähnliches ihren Körper bedecken, so die „Vier Pfoten“ weiter.

