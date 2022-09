Technische Störung nach Starkregen: Keime gefunden - Wasser in bayerischer Stadt muss abgekocht werden

Von: Katarina Amtmann

In Teilen Tirschenreuths muss das Wasser jetzt abgekocht werden (Symbolbild) © IMAGO / Dean Pictures

Egal ob zur Zubereitung von Getränken, Nahrung oder zum Zähne putzen - in einer oberpfälzer Stadt muss das Wasser nun abgekocht werden.

Tirschenreuth - Am Donnerstag (15. September) machten die Stadtwerke eine wichtige Information für die Bewohner von Tirschenreuth in der Oberpfalz bekannt.

Keime in Wasser in Tirschenreuth: Wasser muss abgekocht werden

„Im Rahmen von Überprüfungen des Trinkwassers wurden in der öffentlichen Wasserversorgung an Probenentnahmepunkten mikrobiologische Belastungen (Keime) festgestellt“, heißt es in einer Pressemitteilung. Das Wasser entspreche damit nicht mehr den Anforderungen der Trinkwasserverordnung. Ursache war eine technische Störung während eines Starkregenereignisses, heißt es weiter.

Für einige Stadtteile werde deshalb vom Gesundheitsamt aus Vorsorgegründen ab sofort ein Abkochgebot bis zum Vorliegen von bakteriologisch einwandfreien Trinkwasserbefunden angeordnet. Das bedeutet: Das Wasser muss einmal sprudelnd aufgekocht werden. Betroffen sind:

Stadtgebiet Tirschenreuth

Ziegelhütte

Höfen

Haid

Pilmersreuth an der Straße

Ziegelhütte bei Frauenreuth

Hohenwald

Rothenbürg

Großklenau

Lengenfeld

Zeidlweid

Sägmühle

Mooslohe

Kleinklenau

Lohnsitz

Gebhardtshöhe

Pilmersreuth am Wald

Haidhof

Alle übrigen nicht genannten Ortsteile von Tirschenreuth seien nicht betroffen, heißt es in der Pressemeldung weiter.

Keime in Wasser: Tirschenreuther müssen abkochen - Weitere Tests folgen

Vorsorglich soll ausschließlich abgekochtes Leitungswasser oder Mineralwasser für folgende Nutzungen verwendet werden: „Wasser zum Trinken, zur Zubereitung von Getränken, zur Zubereitung von Nahrung insbesondere für Säuglinge, älteren und kranken Personen, zum Abwaschen von Salaten Gemüse und Obst, zum Zähneputzen und zur Mundpflege

Wasser zur Reinigung von Gegenständen, die bestimmungsgemäß mit Lebensmittel in Berührung kommen.“

Leitungswasser ohne Vorbehandlung kann verwendet werden zum baden und duschen, für Reinigungstätigkeiten im Haushalt, zur Benutzung der Klospülung und so weiter.

Laut Stadtwerken wurden bereits Maßnahmen eingeleitet, weitere Beprobungen werden durchgeführt. Sobald das Abkochen nicht mehr erforderlich ist, wird dies von den Stadtwerken sofort bekannt gegeben. (kam)

