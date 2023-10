Wie schon bei der Landtagswahl 2018: Dieser bayerische Stimmkreis hat am häufigsten ungültig gewählt

Von: Katarina Amtmann

Die Landtagswahl in Bayern ist vorbei. In einem Stimmkreis wählten besonders viele Menschen ungültig - wie schon 2018.

Berchtesgaden - Die Landtagswahl 2023 ist vorbei: Bayern hat sich entschieden. Als klarer Gewinner geht die CSU von Ministerpräsident Markus Söder aus dem Wahlsonntag (8. Oktober) hervor, musste aber Einbußen hinnehmen. Nach zwei Tagen sind nun auch immer mehr Details klar, so wurde ein 23-Jähriger der jüngste Abgeordnete aller Zeiten im Landtag, in einem schwäbischen Landkreis war die AfD so erfolgreich wie nirgends sonst in Bayern.

Landtagswahl in Bayern: Berchtesgadener wählen am häufigsten ungültig

Jetzt ist auch klar: Nirgendwo in Bayern ist am Sonntag so oft ungültig gewählt worden wie im Berchtesgadener Land. Mit 1,46 Prozent ungültigen Gesamtstimmen liegt der Stimmkreis knapp vor München-Giesing mit 1,43 Prozent, wie aus Daten des Landeswahlleiters hervorgeht. Am seltensten ungültig gewählt wurde dagegen in Regensburg-Stadt (0,59 Prozent) und Regensburg-Land (0,62 Prozent). Schon 2018 hatte Berchtesgaden den höchsten Anteil ungültiger Stimmen, damals waren es 1,47 Prozent. Zuvor hatte die Augsburger Allgemeine darüber berichtet.

Vor allem die Zweitstimmen: Berchtesgadener wählen bei Landtagswahl am häufigsten ungültig

Entscheidend für den hohen Anteil in Berchtesgaden waren dieses Jahr vor allem die Zweitstimmen. Hier waren 1,81 Prozent ungültig. Bei den Erststimmen waren es nur 1,12 Prozent. Bayernweit waren gut 134.000 Stimmen ungültig - das war knapp 1 Prozent. (kam mit dpa)

