Schüler sticht mit Messer auf Stiefvater ein

Im Landkreis Kelheim endet ein Familienstreit in einer blutigen Gewalttat. Ein 15-Jähriger sticht mit einem Messer auf seinen Stiefvater ein.

Landkreis Kelheim - Im niederbayerischen Landkreis Kelheim ist ein Familienstreit gewaltsam eskaliert. Ein 15-jähriger Schüler stach bei einer Auseinandersetzung am Mittwoch mit einem Messer in den Rücken seines Stiefvaters, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Das Opfer musste daraufhin stationär in einer Klinik behandelt werden, schwerwiegende Verletzungen erlitt der 50-Jährige aber nicht. Die Kriminalpolizei Landshut nahm gegen den Schüler Ermittlungen auf.

