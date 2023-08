Notfallweg blockiert: Sonnenhungrige sorgen für Parkchaos an See in Oberbayern

Von: Markus Christandl

Perfektes Badewetter: Zum Starnberger See kommen die Leute auch mit dem Fahrrad, nach Kiefersfelden nehmen viele das Auto. © Lino Mirgeler/dpa

Die Polizei musste zum See in Kiefersfelden ausrücken. Es herrschte Parkchaos, eine Frau (30) stellte ihr Auto sogar an der Notfall-Zufahrt ab.

Kiefersfelden - Über 30 Grad, kein Wölkchen am Himmel - auch am Dienstag herrschte mal wieder bestes Badewetter. Und da will natürlich jeder an den See. Und dann gibt es eben die unschönen Ansichten im Hochsommer: Parkchaos. Am Kieferer See in Kiefersfelden (Kreis Rosenheim) musste deswegen die Polizei ausrücken, Hier hieß es: „Nichts geht mehr.“

Kiefersfelden: Parkplatz für Gehbehinderte vollgestellt

Die Beamten der Polizeiinspektion Brannenburg führten deswegen intensive Kontrollen durch. Am See war alles dicht. 15 parkende Autos gab es zu beanstanden, sie waren verbotswidrig und teils massiv verkehrsbehindernd im absoluten Haltverbot, auf Radwegen, auf Parkplätzen für Gehbehinderte und auf Rettungswegen abgestellt worden.

An Badesee in Oberbayern: 30-Jährige blockiert mit dem Auto den Rettungsweg

Den Vogel schoss dabei eine Frau (30) aus dem benachbarten Kufstein ab. Ihr Wagen stand dermaßen behindernd in einer Notfallzufahrt am Südufer des Sees, dass für einen Rettungswagen oder Feuerwehrfahrzeuge im Einsatzfall kein Durchkommen mehr möglich gewesen wäre.

Alle Sünder aus Kufstein

Die Polizisten suchten die Fahrerin und fanden sie am Südufer des See,, wo sie sich zum Sonnenbaden niedergelassen hatte. Die Frau hatte dabei noch Glück, denn wenn sie nicht gefunden worden wäre, wäre ihr Auto abgeschleppt worden. Die Parksünder erhielten Verwarngelder zwischen 25 und 55 Euro. Allesamt waren sie aus dem Stadtgebiet Kufstein an den Kieferer See gekommen.

