„Kinder an die Wände gedrückt“: Influencer-Event in Supermarkt führt zu Menschenmassen – und wird aufgelöst

Von: Leyla Yildiz

Wegen einer Influencer-Werbeaktion drückten Massen an Jugendlichen in den Regensburger Supermarkt. © Screenshot aus dem Youtube-Video „Ausnahme Zustand in Regensburg Vlog“ vom 25. Juni von AbuGoku

In Regensburg ist eine von Influencern beworbene Werbeaktion aus dem Ruder gelaufen. Die Bundespolizei musste die Veranstaltung mit 1200 Menschen vorzeitig räumen.

Regensburg - Eine von den Influencern Rohat, Abu und Breitenberg beworbene Produktpräsentation hat in Regensburg zu einem Massenandrang geführt. Statt geplanten 300 Gästen kamen am Samstag (24. Juni) zu der Werbeaktion im Hauptbahnhof rund 1200 Personen. Bereits etwa zwei Stunden vor Beginn der Veranstaltung warteten laut der Bundespolizei etwa 400 Menschen im Supermarkt und in der Wartehalle des Bahnhofs. Unter anderem handelte sich um „Kinder, die in dem dichten Gedränge bereits an die Wände des Supermarkts gedrückt wurden“.

Werbeaktion in Regensburg führt zu Massenandrang: Bundespolizei entschließt sich zur Räumung

Die drei Influencer sind vor allem in der Gaming-Szene sehr bekannt. Zusammen haben sie rund 700.000 Follower auf Instagram. Diese beiden Umstände dürften wohl erklären, dass der Großteil der Menschenmasse aus Jugendlichen bestand. Das zeigen auch Videos, die zwei der Influencer nach dem Event selbst auf Youtube hochgeladen haben. In dem Clip von „Abu“, den er am 25. Juni unter dem Namen „Ausnahme Zustand in Regensburg Vlog“ veröffentlicht hatte, ist unter anderem zu sehen, wie der Eingang des Supermarkts von der Menschenmasse blockiert wird. Die Jugendlichen halten ihre Smartphones hoch, rufen den Namen des Influencers und jubeln voller Ekstase.

Die Bundespolizei entschied sich schließlich dafür, den Supermarkt zu räumen. Außer einem 14-Jährigen mit blutiger Lippe, dem ein Gleichaltriger im Streit einen Fauststoß versetzt hatte, wurde laut Polizei niemand verletzt. Den Angaben nach hatten die Veranstalter mit 200 bis 300 Gästen bei der Werbeveranstaltung für Schokoladenprodukte gerechnet. Die Schokolade ähnelt in der Optik einer Cannabisblüte. „Mittels Lautsprecherdurchsagen mussten die Veranstaltungsteilnehmer zur Ruhe und Ordnung ermahnt werden. Aufgrund des anhaltenden Interesses an der Veranstaltung kam es immer wieder zu Gedränge und einzelnen Versuchen, die Absperrungen zu durchbrechen“, schilderte die Bundespolizei.

Schokowerbeaktion in Regensburg: Veranstaltung nach einer halben Stunde abgebrochen

Eigentlich war die Werbeaktion für vier Stunden angesetzt – die Veranstalter zogen allerdings schon nach einer halben Stunde die Reißleine. Auch die Influencer reisten ab. Die Besucherinnen und Besucher hätten daraufhin die Veranstaltung in Richtung Innenstadt verlassen, hieß es. Knapp zwei Stunden später versammelten sich erneut rund 200 Jugendliche am Hauptbahnhof, verhielten sich aber ruhig. (ly mit dpa)

