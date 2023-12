Kinder veranstalten Schneeballschlacht – Mann fühlt sich gestört und zieht eine Schusswaffe

Von: Lisa Metzger

In Weilheim hat am Freitagabend, 1. Dezember, ein Mann eine Waffe gezückt, weil er sich von spielenden Kindern gestört fühlte. © Imago/Rene Traut/Action Pictures/Zoonar/Canva Collage

Am Freitagabend, 1. Dezember, haben zwei Kinder in Weilheim eine Schneeballschlacht ausgetragen. Ein 30-Jähriger hat daraufhin zur Waffe gegriffen.

Weilheim – Weil sich ein 30-jähriger Weilheimer offensichtlich von zwei Kindern gestört fühlte, griff er zum Äußersten. Nach Informationen der Polizeiinspektion Weilheim haben am Freitagabend, 1. Dezember, zwei Kinder in Weilheim eine Schneeballschlacht veranstaltet. Ausgetragen wurde diese vor dem Haus eines 30-Jährigen. Dieser fand das scheinbar nicht so lustig.

Mann feuert Schuss auf Kinder ab

Denn wie die Polizei berichtet, bedrohte der Mann die Kinder daraufhin mit einer Schusswaffe und feuerte auch noch einen Schuss ab. Noch vor Ort konnte der Mann widerstandslos von den Polizeibeamten festgenommen werden. Bei der Schusswaffe handelte es sich laut der Polizei um eine Schreckschusswaffe.

Gegen den Mann wird nun wegen eines Vergehens nach dem Waffengesetz ermittelt.

