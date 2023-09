„Sie können einfach nicht mehr“: Kinderhaus Nürnberg will Arbeitszeiten reduzieren – bei gleichem Gehalt

Von: Adriano D'Adamo

Teilen

Das Kinderhaus Nürnberg plant, die Arbeitszeiten der eigenen Mitarbeiter zu reduzieren. Der Träger will damit ein attraktiver Arbeitgeber bleiben.

Nürnberg – Die Meinungen gehen bei der Vier-Tage-Woche stark auseinander: Arbeitnehmer würden sie gutheißen, während Arbeitgeber dem Konzept aus nachvollziehbaren Gründen kritisch gegenüber stehen. Das Kinderhaus Nürnberg plant nicht nur die Vier-Tage-Woche optional einzuführen, sondern auch noch die Arbeitszeiten der Mitarbeiter zu reduzieren – bei gleich bleibendem Gehalt.

Reduzierung der Arbeitszeit: Ältere Kollegen sollen noch weniger arbeiten

Die Pläne des Kinderhauses Nürnberg sehen vor, die Arbeitszeit aller Mitarbeiter von 38,5 auf 36 Stunden die Woche zu senken und optional eine Vier-Tage-Woche einzuführen. Für Angestellte über 60 Jahre, die seit mehr als einem Jahrzehnt beim Kinderhaus angestellt sind, sollen die Arbeitszeiten sogar auf 34 Stunden pro Woche reduziert werden. Diese Pläne seien intern „eingeschlagen wie eine Bombe“, erklärt Carola Weise, Geschäftsführerin des Kinderhauses Nürnberg, gegenüber IPPEN.MEDIA.

Das Kinderhaus Nürnberg plant die Arbeitszeiten der Mitarbeiter zu reduzieren (Symboldbild). © IMAGO/Jens Schlueter

„Die Leute sind belastet. Sie können einfach nicht mehr“, sagte Weise zur aktuellen Situation für Pädagogen. Mit der Reduzierung der Arbeitsstunden pro Woche erhofft sich die Geschäftsführerin auch, dass die Anzahl der Krankheitstage zurückgeht.

(Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Laut Weise bleiben Kitas fünf Tage die Woche geöffnet. Aber: Nach der Pandemie seien die Betreuungszeiten von Eltern für ihre Kinder nicht mehr so häufig in Anspruch genommen worden. „Die Randzeiten haben Einsparpotenzial.“ Die finalen Pläne, wie Carola Weise und ihr Team die Neuerungen realisieren wollen, stehen noch nicht fest. Diese sollen in den nächsten Tagen verstärkt angegangen werden. „Viele haben große Lust, an der Umsetzung mitzuarbeiten und sich einzubringen.“

Können Tarifvertrag nicht zahlen: Weniger Interesse an Vollzeitstellen

Durch die Reduzierung der Arbeitszeiten will Weise den Beruf des Pädagogen attraktiver machen. „Irgendwer muss mal anfangen“, merkte sie an. Vor allem erhofft sie sich durch die geringere Belastung, dass dem Kinderhaus ältere Kollegen länger erhalten bleiben.

Ihre Hauptmotivation, die neuen Pläne zu verwirklichen, sei der Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst, der in den Einrichtungen des Kinderhauses bislang nicht umgesetzt werden kann. Weise erklärt, dass die Gewerkschaften für sie und ihre Kollegen viel ausgehandelt hätten, aber das Kinderhaus Nürnberg die neuen Konditionen für die eigenen Mitarbeiter nicht bezahlen kann. Die Geschäftsführerin nimmt an, dass junge Leute keine Vollzeitarbeitsstelle mehr annehmen und Eltern weniger Stunden arbeiten wollen. Mit den neuen Arbeitszeiten wolle sie auf diese Lage reagieren. Sie und ihr Team seien „wild entschlossen”, dass die Änderungen ab dem ersten Januar 2024 in Kraft treten können.

Alle Nachrichten aus Nürnberg und Umgebung sowie aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.