Kinos wappnen sich für Ansturm: Taylor Swifts Rekord-Film läuft in Bayern an

Von: Felix Herz

Am Donnerstag startet der Konzertfilm von Taylor Swift in den Kinos – und der Ansturm scheint gigantisch. Kein Wunder, bricht der Film doch schon jetzt Rekorde.

München – Allein in Zahlen ist das Phänomen Taylor Swift schwindelerregend: Die US-Sängerin bricht Rekorde am laufenden Band. Sie hat mehr Nummer-eins-Alben herausgebracht, als jeder andere Künstler in der US-Geschichte. Im August hatte sie 100 Millionen monatliche Zuhörer bei Spotify – Rekord, versteht sich. Laut BR belegte sie 2022 zeitweise alle zehn Plätze der US-Singles-Top-10. Und ihre „The Eras“-Tour, die sich von 2023 bis 2024 erstreckt, könnte die Schallmauer von einer Milliarde (!) Dollar an Einspielergebnissen durchbrechen. Über genau diese Tour erscheint nun der begleitende Konzertfilm. Und, wie soll es anders sein – auch dieser hat schon jetzt Rekorde gebrochen.

Rekord-Film zu Rekord-Tour für Rekord-Star: „The Eras Tour“ ab Freitag in bayerischen Kinos

Für die Deutschland-Konzerte der „The Eras Tour“ von Taylor Swift gab es pro Stadt, so berichtet Ticket-Verkäufer Eventim, mehr als eine Million Anfragen. Am Freitag, 13. Oktober, läuft nun der begleitende Tour-Film weltweit in den Kinos an – und bricht schon jetzt Rekorde. Über 100 Millionen Dollar spielte er bereits allein im Vorverkauf ein, berichtet der BR. Natürlich Rekord für einen Konzertfilm.

Ihr Film bricht schon jetzt Rekorde: Am Donnerstag läuft Taylor Swifts Konzertfilm „The Eras Tour“ in Bayern an. Die Kinos sind bereit. (Symbolbild) © ZUMA Wire / IMAGO

Bei hollywoodreporter.com geht man von einem Einspielergebnis zwischen 150 und 200 Millionen Dollar aus – nach dem ersten Wochenende. Auch das wäre Rekord für einen Konzertfilm – mit Abstand. Am Mittwoch, 11. Oktober, war die Premiere des Films. Swift erschien in einem 12.000 Dollar teuren Kleid, himmelblau. Zur Vorführung eingeladen hatte das Management laut BR besonders fleißige Fans, die sich auf Spotify durch hohen Konsum der Swift-Musik hervorgetan hatten.

Kinos in Bayern wappnen sich: „The Eras Tour“ legt los

Die bayerischen Kinos scheinen bereit für das Film-Event. Zahlreiche Vorstellungen planen sie für das Startwochenende. Im Münchner Mathäser-Kino läuft der Film elfmal, achtmal im Nürnberger Cinecitta, dreizehnmal im Würzburger CinemaxX. Unter anderem bei Letzterem haben es die Preise ziemlich in sich – ein regulärer Sitzplatz für die 14-Uhr-Vorstellung am Samstag kostet 22,89 Euro. Die ermäßigte Karte für Schüler kostet 16,13 Euro. Im Cinecitta kostet die Karte 20 Euro für die 16-Uhr-Vorstellung am Samstag.

„Swiftmania“: Warum Taylor Swift so erfolgreich ist.

Wichtig für Besucher des Films ist, wie man es von den Taylor-Swift-Events gewohnt ist, auch das richtige Outfit. So ruft zum Beispiel das Mathäser-Kino in München die Besucher direkt auf, „Taylor Swift-Eras-Tour“-Kleidung zu tragen und Freundschaftsarmbänder mitzunehmen. So steht dem Swiftie-Filmevent nichts mehr im Wege. (fhz)

