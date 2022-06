Kita-Brand in Nürnberg: Ermittlung wegen Volksverhetzung – Video zu Ukraine-Flüchtlingen auf Twitter

Von: Felix Herz

Nürnberg: Kinderhort durch Brand völlig zerstört © Daniel Karmann/picture alliance/dpa

Anfang Mai war der Neubau einer Kindertagesstätte in Brand geraten und völlig zerstört worden. Nun ermittelt die Polizei wegen Volksverhetzung.

Nürnberg – Am 9. Mai stand der 12 Millionen Euro teure Kita-Neubau im Norden Nürnbergs in Flammen. Die Feuerwehr war über mehrere Tage im Einsatz, die Rauchsäule verhängnisvoll über der Stadt gehangen. Doch nicht nur finanziell ist der Großbrand für Nürnberg ein Schaden – auch logistisch gibt es Probleme, hätten in der ab September fertiggestellten Kindertagesstätte doch bis zu 250 Kinder Platz finden sollen. Jetzt ermittelt die Polizei in dem Fall wegen Volksverhetzung – Auslöser ist ein Twitter-Video im Zusammenhang mit Flüchtlingen aus der Ukraine.

Kita-Brand in Nürnberg: Wegen Twitter-Video – Polizei ermittelt

Verletzt wurde bei dem Feuer in Nürnberg glücklicherweise niemand. Hohe Wellen schlägt der Vorfall aber trotzdem, vor allem da die bis zur völligen Zerstörung des Bauprojekts investierten 12 Millionen Euro unwiderruflich verloren sind. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung liegen laut Polizei derweil nicht vor – Ermittlungen stehen nun aber trotzdem an.

Auf Twitter und anderen Plattformen im Netz kursierte in den letzten Tagen ein Video, dass ukrainischen Flüchtlingen die Schuld an dem Großbrand gibt. Sie hätten den schweren Brand in Nürnberg verursacht, wird in dem Video behauptet. Dafür gebe es aber keinerlei Hinweise, erklärte ein Sprecher der Polizei.

Nürnberg: Polizei ermittelt wegen Volksverhetzung

Man sei weiterhin auf der Suche nach der Ursache für den Brand des Kita-Neubaus, so der Polizeisprecher. Wegen des in dem Video geäußerten, haltlosen Vorwurfs, Flüchtlinge aus der Ukraine seien für das Feuer verantwortlich, ermittelt die Polizei nun aber wegen des Verdachts auf Volksverhetzung gegen unbekannt. Zudem wurden Löschungen des Videos in den verschiedenen sozialen Medien veranlasst. (fhz)

