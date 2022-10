Entlastung für Rentner und Geringverdiener: Kitzingen beschließt Einrichtung einer Wärmeinsel

Die Stadt Kitzingen, hier das Rathaus, will wegen der steigenden Heizkosten den Menschen helfen, die finanziell in Schwierigkeiten kommen könnten. © IMAGO/H.Tschanz-Hofmann

Die Stadt Kitzingen will im Zuge der hohen Energiepreise für Menschen mit geringem Einkommen eine Wärmeinsel einrichten. Nun wird die Umsetzbarkeit geprüft.

Kitzingen - Die Stadt Kitzingen bereitet für die bevorstehenden kalte Jahreszeit eine besondere Aktion für Rentner und Personen, die einen geringen Lohn haben, vor. Demnach soll für diese Gruppe angesichts der Gas-Knappheit und der explodierenden Energiepreise eine sogenannte Wärmeinsel eingerichtet werden. Offiziell beschlossen wurde das Projekt bereits.

Kitzingen: Stadtrat beschließt die Wärmeinsel mit deutlicher Mehrheit

Ein entsprechender Antrag der Bayernpartei ist am Donnerstag, 29. September, im Stadtrat mit 17 zu drei Stimmen angenommen worden, wie Ralf Dieter, Sprecher der Stadt, berichtete. Aufgrund der durch den Ukraine-Krieg „drohenden Gasknappheit und enorm ansteigender Preise im Energiesektor“ sei es für viele Rentner und Geringverdiener schwierig, sich die Kosten für das Heizen leisten zu können, erklärt der Stadt- und Kreisrat Uwe Hartmann (Bayernpartei).

Die Inflation ist in Bayern derzeit so hoch wie seit 50 Jahren nicht mehr. Das betrifft besonders die Preise für Energie und Lebensmittel.

Kitzingen: Wärmeinsel soll regelmäßig geöffnet sein und Sitzmöglichkeiten bieten - keine Übernachtungen

Die Wärmeinsel soll regelmäßige Öffnungszeiten haben und mit Sitzgelegenheiten ausgestattet werden. Nicht geplant sei allerdings, Möglichkeiten zur Übernachtung bereitzustellen. Verpflegungsmöglichkeiten würde der Sprecher der unterfränkischen Stadt hingegen begrüßen: „Das wäre ideal - so weit sind wir allerdings noch nicht.“ Aktuell prüfe man die Umsetzbarkeit des Vorhabens. „Wir brauchen einen Raum, der groß genug und gut erreichbar ist“, sagt Reiter. Bis das Projekt realisiert ist, müssen die Bürger in Kitzingen also versuchen, mit gängigen Haushaltstricks Energie zu sparen.

Um den steigenden Energiekosten für die Bürger entgegenzuwirken, präsentierte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Montag, 10. Oktober, die Beschlüsse der Expertenkommission zum Thema Gaspreisdeckel.