„Untragbar“: Bürgermeister poltert gegen Elterntaxis – und bittet sie künftig zur Kasse

Von: Anna Lorenz

In Kitzingen werden an Schulen Strafzettel verteilt. Allerdings nicht an die Schüler, sondern deren Eltern. Ab sofort wird das Halten in den Verbotszonen „richtig Geld“ kosten, so Oberbürgermeister Güntner.

Kitzingen – Ein lebendiges Treiben ist allmorgendlich vor der Sankt-Hedwig-Grundschule, sowie der Siedlungsschule in Kitzingen zu beobachten. Hektische Schritte in Richtung des Schulhofs, ein Meer an bunten Rücksäcken, viel Gelächter und Geratsche – und dann sind da natürlich noch die Kinder. Letztere sind auch nicht das Problem, das Kitzingens Oberbürgermeister Stefan Güntner wütend macht und nun scharfe Maßnahmen ergreifen lässt – vielmehr sind es deren Eltern.

Kitzingen: Ärger um Elterntaxis – Früher „Tschüss, bis zum Mittag“, heute „untragbar“

„Mein Vater hat mich auch bei schlechtem Wetter in die Schule gefahren, weil sie auf seinem Weg lag. Aber das war nur eine Minute lang, da bin ich ausgestiegen, habe ‚Tschüss, bis zum Mittag‘ gesagt und er ist weitergefahren“, erinnert sich CSU-Politiker Güntner an seine eigene Schulzeit zurück und verzeichnet einen deutlichen Unterschied zu dem Prozedere, mit dem Eltern ihre Kinder heutzutage in die Schule bringen würden. Diese Erkenntnis sei für ihn aber „zweitrangig, entscheidend ist der Ist-Zustand und der ist untragbar“, urteilt der Oberbürgermeister im Gespräch mit inFranken.de.

Der Ist-Zustand heißt Elterntaxi – aber nicht nur eines, sondern dutzende. Gemeint sind mit diesem Begriff Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen und dabei nicht selten direkt vor dem Gelände parken. Diese Vorgehensweise birgt per se schon einiges an Gefahrenpotenzial; in Kitzingen wählen die Erwachsenen jedoch zudem problematische Parkstellen aus. „Es ist alles dicht mit Autos und selbst die Feuerwehrzufahrten sind blockiert“, berichtet Güntner, der von einer Leitungsperson auf die „gefährlich[e]“ allmorgendliche Szenerie hingewiesen wurde und sich selbst ein Bild vor Ort gemacht habe.

Kitzingen: Oberbürgermeister schimpft über Eltern – „Würden sie am liebsten ins Klassenzimmer begleiten“

Eine Feuerwehrzufahrt zu blockieren, ist nie eine gute Idee. Wenn es die einer Schule ist, wolle man das nicht mehr akzeptieren, es „einfach nicht mehr hinnehmen, dass Eltern ihre Kinder bis vors Schultor fahren, dann mit ihnen aussteigen, ihnen zum Teil sogar die Rucksäcke hinterhertragen und sie am liebsten ins Klassenzimmer begleiten würden“, wie Güntner es formuliert.

Viele Kinder werden mit dem Auto zur Schule gefahren – das jedoch gefährdet die anderen Schüler. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Es habe ihn „bedrückt, zu sehen, dass Eltern dort mit dem Leben ihrer Kinder spielen. Wenn es morgens früh brennt, dann kommen die Rettungskräfte einfach nicht durch und das ist gefährlich.“ Während andernorts mit extra eingerichteten Haltestellen für Elterntaxis gearbeitet wird, verbannen andere Schulen diese aus dem Bereich vor den Bildungsstätten gänzlich. Insbesondere, dass das Halten in der Verbotszone aber nicht nur dem Ausstieg der Kinder, sondern auch dazu diene, dass Eltern „noch miteinander ratschen“, ließ das Fass in der Gemeinde Kitzingen nun überlaufen.

Kitzingen: Elterntaxis sollen künftig Post bekommen – „Wird richtig Geld kosten“

Die Verkehrswacht wurde damit beauftragt, künftig all jene, die „in der Feuerwehrzufahrt steh[en]“, so Güntner, mit einem entsprechenden Strafzettel zu bedenken. Und dessen Begleichung dürfte dem Oberbürgermeister nach nicht preiswert sein, vielmehr „kostet das Parken entgegen der Beschilderung richtig Geld“.

Diese Neuerung habe offensichtlich auch schon die Runde gemacht, denn seit Montag (19. September) habe sich das Verkehrsaufkommen mit Elterntaxis deutlich reduziert und „[e]inige Eltern“, so schlussfolgert Güntner, im Gegensatz zu diesem Elterntaxifahrer aus Rückersdorf, scheinen wohl „ins Nachdenken gekommen zu sein“.