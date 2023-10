Kleinstwagen rast in Glastüre von Geschäft – Ausmaß des Schadens noch nicht bekannt

Von: Lisa Metzger

In der Innenstadt von Neumarkt in der Oberpfalz ist am Montag (30. Oktober) ein sogenannter Kleinstwagen in ein Ladengeschäft gefahren. Die Hintergründe zum Vorfall sind noch unklar.

Neumarkt i. d. Oberpfalz – In Neumarkt in der Oberpfalz ist es nach einer ersten Meldung vom Ort des Geschehens zu einem gefährlichen Unfall gekommen. Ein Kleinstwagen ist in ein Ladengeschäft gefahren und hat dabei die Glastüre durchbrochen. Die Splitter der Tür flogen dabei bis tief ins Ladeninnere.

In Neustadt i. d. Oberpfalz ist am Montag (30. Oktober) ein Kleinstwagen in ein Ladengeschäft gefahren. © Vifogra / Haubner / Canva Collage

Personen sollen bei dem Vorfall nicht verletzt worden sein, bekräftigt Polizeikomissar Schmitt auf Anfrage der Redaktion. Nähere Angaben zur Unfallursache sowie zur Höhe des Sachschaden könne er derzeit noch nicht machen. Die Ermittlungen dahingehend dauern noch an.

In Neustadt i. d. Oberpfalz ist am Montag (30. Oktober) ein Kleinstwagen in ein Ladengeschäft gefahren. Ein Mitarbeiter des Geschäfts versucht den entstandenen Schaden aufzuräumen. © vifogra / Haubner

