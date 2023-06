Klimakleber blockieren Altstadtring mit Gläubigen vom Kirchentag – Presslufthammer im Einsatz

Von: Klaus-Maria Mehr

Zwei Klimaaktivisten kleben sich auf die Straße vor dem Frauentor. Der Altstadtring gehört zu den wichtigsten Hauptverkehrsadern der Stadt. © Grundmann/News5

Acht Aktivisten der Letzten Generation klebten sich vor dem Nürnberger Hauptbahnhof auf eine Hauptverkehrsstraße. Unterstützt wurden sie von Gläubigen vom Kirchentag.

Nürnberg – Zehn Klimaaktivisten blockierten am Freitagmorgen (8. Juni) den Altstadtring in Nürnberg vor dem Hauptbahnhof. Sie betraten gegen 10 Uhr die Straße, acht schafften es, sich festzukleben. Sie blockierten damit eine der wichtigsten Verkehrsadern in Nürnberg in beide Richtungen.

Altstandring von Klimaklebern in Nürnberg zum Kirchentag blockiert – Polizei im Großeinsatz

Der Bahnhofsvorplatz in Nürnberg ist Teil des Altstadtrings, der die gesamte Altstadt entlang der Stadtmauer umzieht und weitestgehend vier- bis sechsspurig ausgebaut ist. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an. Die Einsatzkräfte sperrten die Hauptverkehrsader und leiteten den Verkehr frühzeitig auf Umgehungsstraßen ab. Diese waren freilich schnell überlastet. Laut Marc Siegl, Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken, kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Um die festgeklebte Hand von der Straße zu trennen, müssen Presslufthammer eingesetzt werden. © Grundmann/News5

Zwei der Aktivisten hatten offenbar besonders ausgefeilte Technik beim Festkleben angewandt. Sie mussten mit Presslufthammer und einem Trennschneider aus dem Asphalt herausgeschnitten werden. Dementsprechend lange war die Straße blockiert.

Klimakleber blockieren Hauptverkehrsader für über zwei Stunden

Die Spuren Richtung Plärrer (West) konnten nach etwa eineinhalb Stunden wieder freigegeben werden. Auf der Strecke Richtung Rathenauplatz und Wörther Wiese (Ost) waren über zwei Stunden blockiert. Hier musste der Belag erst von der zuständigen Straßenmeisterei ausgebessert werden.

Klimakleber in Nürnberg: Offenbar gemeinsame Aktionen mit Gläubigen vom Kirchentag

Nach eigenen Angaben der Letzten Generation handelte es sich um eine gemeinsame Aktion von aktiven Teilnehmern des Kirchentags und den Klimaaktivisten der Letzten Generation. Dementsprechend friedlich mutete die Szene vor Ort an. Ein Chor mit Transparenten zum Klimawandel sang „Du bist nicht allein, du bist nicht allein“, während der letzte Aktivist mit Trennschneider und Presslufthammer aus dem Asphalt gebrochen wurde.

