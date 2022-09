„Die Klimakrise tötet unsere Wälder“: die schlimmen Folgen des Sommers in Bayern

Von: Felix Herz

Teilen

Im Nürnberger Land hatten die Wälder stark unter den Folgen des heißen Sommers zu leiden. © NEWS5 / Deyerler

Immer mehr zeigen sich die Folgen des extrem heißen Sommers 2022 in den Wäldern des Nürnberger Landes. Über Ursache und Lösung spricht ein Experte.

Nürnberg – Der Sommer 2022 war heiß, trocken und eine große Belastung für die Natur – auch in Bayern. Und es war wieder ein Sommer, in dem jeder Mensch die Folgen des Klimawandels hautnah und hierzulande miterleben durfte. Von brennenden Feldern und Wäldern, über austrocknende Seen und Flüsse bis hin zu gesundheitlichen Folgen für viele Bürgerinnen und Bürger. Doch auch längerfristige Folgen machen sich inzwischen bemerkbar. So zum Beispiel in den Wäldern des Nürnberger Landes.

Auch in den Bergen macht sich die Klimakrise deutlich bemerkbar. Die Baumgrenze verschiebt sich in den Alpen und die Gletscher schmelzen.

Klimawandel in Bayern: Waldsterben im Nürnberger Land – die Ursachen

Gegenüber news5.de steht der Wald- und Jagdreferent des Naturschutzbunds Bayern, Dr. Ralf Straußenberger, Rede und Antwort. Im Schwabachtal, Landkreis Roth, erkennt man mit bloßem Auge die zahlreichen Kiefern mit ihren rostbraunen Kronen – ein klares Anzeichen für den Sterbe-Prozess, in dem sich die Bäume befinden. Grund dafür ist Straußenberger zufolge ein Pilz, der die durch die Hitze des Sommers geschwächten Bäume befällt. „Die Klimakrise tötet nicht nur Eisbären, sondern auch immer mehr unsere Wälder“, so der Experte.

Ein weiteres Problem: Der Borkenkäfer. Auch dieser profitiert er vom heißen Sommerwetter – er vermehrt sich deutlich schneller. Im Frankenwald sind bereits 10.000 Hektar dem Borkenkäfer zum Opfer gefallen. Das ist ein Viertel des gesamten Waldes. Laut news5.de sieht der Naturschutzbund die Politik in der Verantwortung, zu handeln.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

„Klimakrise tötet unsere Wälder“: Ein weiteres Problem – und eine Lösung

Ein weiteres Problem verstärkt den Teufelskreis: Die Bäume sterben – und es wachsen keine neuen nach. Das liegt am Wild, das die frischen Setzlinge auffrisst. In vielen Wäldern sei der Wildbestand viel zu hoch, heißt es bei news5.de. Rehe und Hirsche würden den Wald quasi auffressen. Herauskomme ein Desaster, so Straußenberger. „Die jahrzehntelangen Versäumnisse in der Klimapolitik geben sich hier die Hand mit jahrzehntelangen Versäumnissen in der Jagdpolitik“, kommentiert er.

Doch Straußenberger spricht auch über mögliche Lösungen. In Privatwäldern der Gemeinde Rohr wurde es geschafft, einen jungen Mischwald heranzuziehen. Es ist das seit 2011 größte Waldumbauprojekt Bayerns. Entscheidend dabei laut dem Experten: die Erhöhung des Wildabschusses. In den Privatwäldern ist dieser news5.de zufolge bis zu dreimal höher, als im bayerischen Durchschnitt. (fhz)

Alle News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.