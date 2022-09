Bayerns Gletscher schmelzen in Rekordtempo: Schneeferner auf der Zugspitze bald ganz weg

Die Gletscher in Bayern schmelzen – und das schneller, als zunächst angenommen. In diesem Jahr wurden die Folgen des Klimawandels besonders deutlich.

München – Der Sommer 2022 war trocken, heiß – und stellte generell eine große Belastung für die Natur in Bayern dar. Flüsse auf Niedrigstand, ausgetrocknete Seen, Wald– und Feldbrände und schmelzende Gletscher. Die Auswirkungen des Klimawandels waren in diesem Jahr besonders spürbar. Experten stellten nun fest, dass die bayerischen Gletscher sogar noch schneller schmelzen, als zuvor prognostiziert.

Gletscher schmelzen in Rekordtempo: Schneeferner schon bald verschwunden

Das Eis der bayerischen Gletscher ist in diesem Jahr deutlich zurückgegangen. Der Blaueisgletscher, der Schneeferner auf der Zugspitze sowie der Höllentalferner verloren deutlich an Masse. Einzig beim Watzmanngletscher in den Berchtesgadener Alpen ist der Schwund nicht so stark. Das liegt einerseits daran, dass sich dessen Größe aufgrund von seiner Lage in einer Mulde schwerer bestimmen lässt. Zum anderen daran, dass er von einer Schuttschicht bedeckt ist – sie bewahrt ihn teilweise vor dem Abschmelzen, berichtet Christoph Mayer, Glaziologe an der Bayerischen Akademie der Wissenschaften.

Anders verhält es sich beim Schneeferner. Er ist am schlimmsten vom Abschmelzen betroffen. Schon im nächsten Jahr könnte er ganz verschwunden sein. Möglicherweise dauert es auch noch zwei bis drei Jahre – aber laut Mayer ist dieser Gletscher mit Sicherheit der erste, der gänzlich verschwinden wird.

Gletschermelze in Rekordtempo: Hitze und Saharastaub ausschlaggebend

Neben der Hitze setzt in diesem Jahr den Gletschern auch der Saharastaub besonders zu. Dieser bedeckt das Eis und sorgt mit seinen dunklen Flächen dafür, dass die Gletscher mehr Sonnenlicht absorbieren. Zwar gab es schon früher Saharastaub, der seinen Weg nach Bayern gefunden hat – doch nicht in der Regelmäßigkeit, wie es zum Beispiel in diesem Jahr der Fall war.

Schuld daran ist der Klimawandel. Durch die Erderwärmung fallen die Temperaturunterschiede zwischen Nord und Süd geringer aus, wodurch der Westdrift nachlässt und der rote Sand häufiger und stärker nach Zentraleuropa kommt.

Indirekt sind die schmelzenden Gletscher auch ein Faktor dafür, dass Wandern und Bergsteigen in den Alpen gefährlicher wird. Durch das Abtauen wird der Stein poröser, es kommt öfter zu Abbrüchen, das Gelände wird unsicherer. Erst am Montag, 5. September, verunglückte ein Bergsteiger in Mittenwald tödlich. Bereits der vierte Todesfall in der Region binnen kurzer Zeit, nachdem Mitte August ein Münchner Bergsteiger abstürzte und Anfang Juni zwei junge Kletterer auf der Tiefkarspitze ihr Leben verloren hatten. (fhz)

