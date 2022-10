„Lasse meinen Dobermann raus“: Diskussion um DHL-Lieferung

Von: Felix Herz

Auf Facebook postete ein Nutzer Fotos seiner Überwachungskamera – sie zeigen die Lieferung eines DHL-Boten. © Screenshot Facebook / DHL Paket

Beschwerden um DHL-Lieferungen gibt es im Netz immer wieder. Meistens sind sich die Nutzer einig – nicht so in diesem Fall. Hat der Bote richtig gehandelt?

Schwanstetten – Hausfriedensbruch – oder doch einfach vorausschauend gehandelt? Darüber diskutiert derzeit die Facebook-Gemeinde der DHL. Es geht um eine Paket-Lieferung, die der Bote – etwas gelinde gesagt – direkt zustellt: Er springt kurzerhand über das Hoftor des Grundstücks, an das das Paket anscheinend geliefert werden sollte.

Fotos der Überwachungskamera zeigen: DHL-Bote springt übers Tor

Es sind Bilder einer Überwachungskamera, die den einsatzfreudigen DHL-Boten bei der Arbeit zeigen und die nun von einem Facebook-Nutzer auf die offizielle „DHL Paket“-Seite gepostet wurden. Allem Anschein nach handelt es sich bei dem Nutzer auch um den Empfänger des Pakets, der dementsprechend auch über die Bilder der Überwachungskamera verfügt, die sein Grundstück filmt.

„Klingeln würde zu lange dauern? Kein Problem bei DHL. Einfach über das Hoftor springen und fertig“, schrieb der DHL-Kunde zu den Bildern. Anschließend gab er noch seine Postleitzahl an – das Ganze spielte sich demnach in Schwanstetten, Landkreis Roth, ab. Die Fotos zeigen, wie der DHL-Bote zunächst das Paket über das Tor hebt, und dann selbst drübersteigt. Anschließend hebt er das Paket auf und begibt sich in Richtung Haustür.

DHL-Diskussion auf Facebook: Vorausschauendes Handeln des Boten – oder Hausfriedensbruch?

Dem User, der die Fotos postete, scheint das Vorgehen des Boten zu weit zu gehen. Seine Zeilen lesen sich deutlich sarkastisch. Auch in einem Kommentar unter dem Post schreibt der Nutzer: „Äh es war jemand zuhause und der Bote hat nicht geklingelt. Und Hausfriedensbruch ist eine Straftat!“

Zuvor hatte ein anderer Nutzer kommentiert, dass dies doch ein „Musterbeispiel von professioneller Zustellung“ sei – der Bote habe das Paket an einen Ort gebracht, wo es von der Straße aus nicht gesehen hätte werden können. „Wäre das Paket in der Filiale gelandet, wäre das Geschrei wieder groß. Lob an den fleißigen Zusteller“, fügte er noch hinzu.

User droht: Dobermann soll über Hausfriedensburch entscheiden

Mit diesem Austausch ist die Diskussion aber alles andere als beendet. Denn auf die Aussage, der Bote habe eben nicht geklingelt, antwortet der den Boten verteidigende Nutzer, dass es sich dennoch nicht um Hausfriedensbruch handle und der Zusteller das Klingeln im Eifer des Gefechts einfach vergessen habe.

„Beim nächsten Mal lass ich meinen Dobermann raus-der entscheidet dann, ob es Hausfriedensbruch ist oder nicht“, antwortet der erste Nutzer darauf. Nach dem Vorwurf, mit der Dobermann-Drohung nun im strafrechtlich relevanten Bereich zu sein, endet die Diskussion dann. Eine andere Userin hatte noch kommentiert, er solle doch froh sein, dass sein Paket angekommen sei. Die Facebook-Seite „DHL Paket“ mischte sich nicht in die Diskussion ein. (fhz)

