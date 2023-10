Geheimnis um Brunnsteinhütte gelüftet: Das ist der neue Pächter

Von: Christof Schnürer

Die Brunnsteinhütte hat einen neuen Hausherrn: Mit Florian Klotz (29) tritt ein waschechter Mittenwalder das Erbe von Hans-Peter Gallenberger (65) an.

Mittenwald – Aufatmen bei der Alpenvereinssektion Mittenwald: Nach langwieriger und anstrengender Suche hat der Geschäftsführende Vorstand um Vorsitzenden Max Schmidt einen Nachfolger für Hans-Peter Gallenberger gefunden. Der neue Pächter der Brunnsteinhütte (1560 Höhenmeter) heißt Florian Klotz. Und dieser ist – wie der Name schon verrät – ein waschechter Mittenwalder.

Traumhaft gelegen: die Brunnsteinhütte im Karwendelgebirge © Peter Kornatz

„Für mich geht ein kleiner Traum in Erfüllung“, sagt der „Klosenhauser-Flori“, dem sein neuer Arbeitsplatz alles andere als unbekannt ist. „Die Hütte kenne ich in- und auswendig.“ Denn Klotz half in den zurückliegenden zwölf Jahren regelmäßig bei den bisherigen Wirtsleuten Barbara und Hans-Peter Gallenberger aus.

Bereits der sechste Wirt der Mittenwalder Hütte

Die beiden Mittenwalder haben sich nach 42 Bergsommern am Stück in den Ruhestand verabschiedet. Wobei: Offiziell haben sie in der AV-Unterkunft mit dem einzigartigen Panoramablick noch bis kommenden Dienstag das Sagen. So lange läuft der Pachtvertrag mit der Sektion Mittenwald. Nach wie vor haben die Gallenbergers die finale Inventur nicht abgeschlossen. In 41 Jahren hat sich offenbar einiges angesammelt am Brunnstein.

Florian Klotz will‘s wissen oben auf dem Brunnstein © privat

Alpenvereinschef Max Schmidt zeigt sich erleichtert, dass die Pächtersuche nun ein Ende hat. Wobei es sicherlich nicht leicht sein wird, in die Fußstapfen des beinahe schon legendären „Galli“ zu treten. „Der Flori wird bestimmt einige Zeit zu kämpfen haben, aber er weiß, wie es läuft“, meint Schmidt. Obwohl dieser seit 1994 im Amt ist, war es für ihn die erste Personalangelegenheit in puncto Brunnstein. Das sieht bei der Mittenwalder Hütte (1518 Meter) anders aus. Da sind es in der Ära Schmidt bereits die sechsten Wirtsleute.

Neuer Pächter der Brunnsteinhütte: Forstwirt, Bergretter und Koch in einer Person

Der Vertrag mit Florian Klotz läuft wie bei seinem Vorgänger ein Jahr. Von beiden Seiten kann dieser zum jeweils 1. August gekündigt werden. Die Wahl auf ihn fiel am vergangenen Dienstag. Mit ihm Rennen war noch eine Scharnitzerin. Klotz, der am 24. November seinen 30. Geburtstag feiert, ist gelernter Forstwirt. Zuletzt hat der „Klosenhauser“ aber in einem heimischen Zimmerei- und Spenglerei-Betrieb gearbeitet. Der Mittenwalder ist leidenschaftlicher Bergsteiger und Biker. Kein Wunder also, dass er sich in der Bergwacht-Bereitschaft Mittenwald engagiert. Ein Hobby, für das er in Zukunft eher weniger Zeit haben wird.

Einmal der eigene Chef sein und Verantwortung übernehmen!

Das Unternehmen Brunnstein geht Single Klotz, der die Rolle des Kochs übernehmen will, vorerst alleine an. Wer ihm hilft? „Angestellte, Freunde, Familie.“ Auch die Speisekarte soll zunächst einmal kleiner ausfallen. Seine Motivation beschreibt der 29-Jährige wie folgt: „Einmal der eigene Chef sein und Verantwortung übernehmen!“

Noch hat Florian Klotz genügend Zeit, sich auf das Abenteuer am Brunnstein einzustimmen. Die neue Saison dort oben beginnt erst Mitte Mai 2024.

