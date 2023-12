Knall am Himmel über Bayern: „Davon dürfen wir nicht erzählen. Wir sagen nur Area 51“

Von: Katarina Amtmann

Ein Kampfflugzeug vom Typ Eurofighter der deutschen Luftwaffe, es ist in Neuburg stationiert. © IMAGO / Björn Trotzki

Ein Flugzeug war ohne Funkkontakt unterwegs, die Luftwaffe stieg deshalb auf, um die Situation zu überprüfen – unüberhörbar für viele Menschen in Bayern.

Neburg - Manchmal kommt es vor, dass kein Kontakt zu einem Flugzeug besteht - dann überprüft die Luftwaffe, was los ist. So geschehen auch im Dezember 2023. „Unsere QRA aus Neuburg ist zu einem A-Scramble aufgestiegen und im Überschall an eine zivile Maschine, die ohne Funkkontakt zur Flugsicherung nach einflog, herangeflogen. Nach einem Cockpit Check wurde der technische Fehler behoben. Wir haben noch bis zur Grenze eskortiert“, heißt es in einem Tweet der Luftwaffe. QRA steht dabei für Quick Reaction Alert, A-Scramble für einen Einsatz nach einer Alarmierung.

Jet der Luftwaffe verursacht Knall am Himmel über Bayern: „Hat zwei schöne Schläge getan“

Doch wenn die Luftwaffe im Überschall unterwegs ist, wird es laut. Das haben zahlreiche Menschen in Bayern gehört. „Guter Job, Jungs. Auf euch ist Verlass! Hat ganz schön gewummst bei uns in Franken“, lautet ein Kommentar unter dem Beitrag. „Hat zwei schöne Schläge getan, Fensterscheiben haben vibriert! Habe gleich gewusst, was los ist!“ Mehrmals im Jahr passieren Flugzeuge ohne Funkkontakt die Grenze, wie die Luftwaffe auf Nachfrage eines Users erklärt.

„Mein Bier ist umgefallen“: User scherzen auf X (Twitter) über Luftwaffen-Tweet

Eine weitere Person merkt an: „Mein Bier ist umgefallen!“ Laut Luftwaffe hätte es aber schlimmer kommen können: „Besser als wenn es Rotwein gewesen wäre… zwecks Flecken und so…“, lautet die flapsige Antwort.

„Wir sagen nur Area 51“: Luftwaffe auf X zu Scherzen aufgelegt

„Erzählt doch bitte mal wie viele UFO-Vorfälle dieser Art es über Deutschland bis jetzt gegeben hat. Braucht auch nicht zu leugnen, der Mann einer ehemaligen Bekannten hat davon erzählt und er arbeitete als Flugmechaniker in Meckpom“, fordert ein Mann, doch die Luftwaffe bleibt geheimnisvoll: „Davon dürfen wir nicht erzählen. Wir sagen nur Area 51…“

Der Beitrag der Luftwaffe hat nach wenigen Tagen schon über 1000 Likes eingesammelt, über 100 Menschen haben ihn geteilt und kommentiert. (kam)

