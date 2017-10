Knuddel-Alarm bei der Rosenheimer Polizei

Erst zwei Monate alt und schon steht die riesige Karriere bevor: Das Schäferhündchen Xenie hatte diese Woche ihren ersten Tag auf der oberbayerischen Polizeidienststelle.

Rosenheim - Xenie heißt die neue Verstärkung bei den Rosenheimer Diensthunden. Die Schäferhündin ist erst zwei Monate alt und einfach nur zum Knuddeln. Ihre große Karriere startet natürlich erst in ein paar Jahren. Zuerst muss sich das Tier an die Umgebung gewöhnen und eine Hundeausbildung absolvieren. An ihrem ersten Arbeitstag tapst Xenie schon einmal neugierig durch die Polizeidienststelle in Rosenheim.

Ihr Herrchen, ein 52-jähriger erfahrener Diensthundeführer, wird die Schäferhündin auf ihrem Weg betreuen. Im Frühjahr beginnt ihre Junghundeausbildung und in ungefähr zwei Jahren steht dann ihre Abschlussprüfung zum Schutzhund an. Das Polizeipräsidium Oberbayern Süd schreibt auf seiner Facebookseite, die Hündin auf ihrem Weg dorthin immer mal wieder begleiten zu wollen.

Auch wir wünschen Xenie alles Gute auf ihrem Weg zum Diensthund.