„Kölner mit fränkischen Wurzeln“ steigt bei „Dahoam is Dahoam“ ein – zuvor bereits Star bei „Verbotene Liebe“

Von: Elisa Buhrke

Ein Kölner mit fränkischem Dialekt stößt bei „Dahoam is Dahoam“ dazu. Er spielt den Vater des Lansinger Apothekers Bamberger – doch dieser ist vom Familienbesuch zunächst genervt.

München - Das fiktive bayerische Dorf Lansing bekommt Zuwachs – und zwar von einem Familienmitglied. Fans der erfolgreichen Vorabendserie „Dahoam is Dahoam“ können ab Montag, 25. September, Schauspieler Bernd Reheuser in der Rolle von Carl Bamberger, Vater des Apothekers Bamberger (gespielt von Horst Kummeth), sehen. Reheuser, der bereits von 2005 bis 2015 in Verbotene Liebe mitspielte, freut sich nach eigenen Worten auf sein neues Serienengagement: „Denn als Kölner mit fränkischen Wurzeln, darf ich diese Seite einmal ausleben.“

Neuer Serien-Star bei „Dahoam is Dahoam“ – hat Familie in Bamberg

Reheuser ist in Bonn geboren, seine Familie stammt väterlicherseits aber aus Bamberg. Da der 64-Jährige in der Serie einen Franken spielt, dürfte er also keine Probleme mit dem Dialekt haben: Laut seiner Schauspieler-Kartei bei crew-united.com beherrscht er neben dem Rheinischen auch Fränkisch und Bairisch. Sein Großvater hatte übrigens denselben Vornamen wie seine Rolle in „Dahoam is Dahoam“.

Schauspieler Bernd Reheuser spielt ab Ende September im fiktiven Dorf Lansing bei „Dahoam is Dahoam“ mit. © IMAGO / Lumma Foto und picture alliance / dpa | Felix Hörhager (Merkur.de Collage)

Folgendes passiert in der ersten Serienfolge, in der Reheuser auftritt: Seine Rolle Carl kommt nach Lansing, um den Sohn und Apotheker Bamberger aufzufordern, dessen hüftkranke Mutter in Mallorca aufzusuchen und sich um diese zu kümmern. Nachdem die Mutter ihrem Sohn aber am Telefon versichert, sie brauche keine Hilfe, fühlt sich Bamberger von Carls Besuch vor allem genervt. Doch plötzlich erlebt Helga einen Sturz – und Bamberger ist doch auf die Hilfe seines Vaters angewiesen.

„Dahoam is Dahoam“ läuft täglich von Montag bis Donnerstag um 19.30 Uhr im BR und ist jederzeit in der ARD Mediathek aufrufbar.

