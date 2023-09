„Können es kaum erwarten“: Nürnberger Lokal bei bekannter TV-Sendung dabei

Von: Katarina Amtmann

Das Nürnberger Restaurant Mezze Kitchen & Bar wird bald im Fernsehen zu sehen sein. Für die Kabel-Eins-Sendung schaute auch Koch Mike Süßer vorbei.

Nürnberg - „Große Neuigkeiten“ verkündet das Nürnberger Restaurant Mezze Kitchen & Bar Mitte September auf Facebook. Denn es durfte bei der TV-Sendung „Mein Lokal, Dein Lokal“ mitmachen. In der Fernsehshow (Kabel Eins) treten fünf Restaurants gegeneinander an. Pro Tag verköstigt ein Gastronom seine vier Kollegen, die am Ende des Abends Punkte verteilen. Auch Star-Koch Mike Süßer besucht vorab jedes Lokal, testet ein Hauptgericht und vergibt am Ende der Woche ebenfalls seine Punkte.

„Können es kaum erwarten“: Nürnberger Restaurant bei TV-Sendung „Mein Lokal, Dein Lokal“ dabei

Das Nürnberger Lokal freut sich über seine Teilnahme: „Als Mezze-Team hatten wir die einmalige Gelegenheit, unser Können und unsere Leidenschaft für die türkische Küche zu präsentieren“, heißt es in dem Facebook-Post euphorisch.

„Unglaubliche Erfahrung“: Mezze Kitchen & Bar aus Nürnberg bei Kabel-Eins-Sendung dabei

„Es war eine unglaubliche Erfahrung, und wir freuen uns darauf, sie mit euch allen zu teilen“, schwärmt das Lokal weiter. Die Dreharbeiten sind laut Facebook-Post bereits abgeschlossen „und wir können es kaum erwarten, das Endergebnis mit euch zu teilen.“ Das Lokal will seine Facebook-Fans informieren, wenn der Ausstrahlungstermin feststeht. (kam)

Lammkoteletts stehen auf der Speisekarte des Mezze Kitchen & Bar in Nürnberg. Das Restaurant hat nun an einer TV-Sendung teilgenommen (Symbolbild). © IMAGO / Zoonar

Mein Lokal, Dein Lokal Sender: Kabel Eins Ausgestrahlt seit: 2013 Genre: Kochsendung Ablauf: Starkoch Mike Süßer besucht die Restaurants vorab, schaut bei den Abläufen zu und testet ein Hauptgericht. Oft gibt er den Gastronomen auch Tipps. Von Montag bis Freitag kocht dann je ein Gastronom für seine Kollegen. Moderation: Süßer kommentiert die Sendung und vergibt am Ende der Woche seine Punkte. Gewinner: Die Punkte des Starkochs können am Ende entscheiden, welcher Gastronom mit seinem Lokal die Woche gewinnt.

