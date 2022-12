Auto kracht in Kabinenroller – 33-Jähriger wird aus Fahrzeug geschleudert und stirbt

Von: Katarina Amtmann

Ein Mann starb bei einem Unfall in Bayern. Ein Auto war in seinen Kabinenroller gekracht. © Markus Bäumler/zema-medien.de/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Er war mit seinem Kabinenroller, einem dreirädrigen Fahrzeug, unterwegs. Bei einem Crash mit einem Auto starb der Fahrer in Niederbayern.

Kößlarn - Erneut hat sich in Bayern ein tödlicher Unfall ereignet. ein 33-Jähriger starb am 12. Dezember bei einem Verkehrsunfall bei Kößlarn (Landkreis Passau). Er war in seinem Kabinenroller unterwegs.

Tödlicher Unfall in Bayern: Vorfahrt missachtet - 33-Jähriger stirbt

Der Vorfall geschah, wie die Polizei berichtet, gegen 17.20 Uhr in Thanham. Der Mann war mit seinem dreirädrigen Kfz aus Enthof kommend unterwegs in Richtung Neugertsham. Er wollte die Straße an einer Kreuzung geradeaus queren. Dabei missachtete er jedoch die Vorfahrt einer von rechts kommenden Autofahrerin (28).

Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch den Aufprall wurde der 33-Jährige aus seinem Fahrzeug geschleudert und schwer verletzt. Er starb noch an der Unfallstelle. Die Autofahrerin wurde bei dem Crash leicht verletzt.

Tödlicher Unfall bei Kößlarn: Gutachter hinzugezogen

Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 15.000 Euro, wie die Polizei weiter berichtet. An der Unfallstelle waren die freiwilligen Feuerwehren Kößlarn, Rotthalmünster und Thanham mit mehreren Einsatzkräften vor Ort.

Erst am Sonntag starb ein Autofahrer bei einem Unfall in Straubing, der Mann war in den Gegenverkehr geraten. Im Landkreis Bamberg starb eine Autofahrerin beim Zusammenprall mit einem BMW. (kam)