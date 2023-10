Steuerverschwendung in Bayern: Heftige Kritik an Christbaum für 25.000 Euro – Gemeinde kontert

Von: Felix Herz

Teilen

Ein teurer Christbaum, ein „Multifunktionsgebäude“ in Etzelwang und die zweite Stammstrecke in München: Der Bund der Steuerzahler übt Kritik an Verschwendungen.

München – Das Schwarzbuch vom Bund der Steuerzahler prangert jährlich Steuerverschwendungen an. In Bayern sind 2023 neun neue Fälle hinzugekommen. Stand 2022 noch zum Beispiel das Zukunftsmuseum in Nürnberg im Fokus, sind es jetzt zum Beispiel ein sündhaft teurer Weihnachtsbaum und ein „Multifunktionsgebäude“.

Steuerverschwendung in Bayern: 25.000 Euro für einen Weihnachtsbaum – Gemeinde kontert

Er hatte im Winter 2022 direkt für Aufsehen gesorgt: der Weihnachtsbaum in der Gemeinde Oberstdorf, Landkreis Oberallgäu. Denn zunächst hatte man im Zentrum der Stadt eine, als nachhaltige Lösung angedachte, Nordmanntanne gepflanzt. Doch diese, so schreibt es der Bund der Steuerzahler, sei wohl nicht auf sonderlich viel Anklang in der Gemeinde gestoßen.

Denn, so entschied man sich rund vier Wochen vor dem ersten Advent, einen weiteren Weihnachtsbaum zu beschaffen – um diesen dann rund 100 Meter weiter auf dem Marktplatz aufzustellen. In der kurzen Zeit fand man jedoch keinen örtlichen Anbieter und beauftragte daher eine Spezialfirma im Sauerland. Da diese schließlich einen Baum dann per Schwertransport ins 600 Kilometer entfernte Bayern karren ließ, entstanden Kosten für das Gesamtpaket Oberstdorfer Weihnachtsbaum in Höhe von 25.000 Euro.

Der Bund der Steuerzahler hat sein jährliches Schwarzbuch der Steuerverschwendung veröffentlicht. Darin zum Beispiel ein Weihnachtsbaum für 25.000 Euro in der Gemeinde Oberstdorf. © picture alliance/dpa | Karl-Josef Hildenbrand

Der Bund der Steuerzahler kritisiert, dass man doch sicherlich eine hervorragende Tanne in den Allgäuer Wäldern hätte finden können. „Statt in die Ferne zu schweifen, wäre ein rechtzeitiger Blick auf der Suche nach einem geeigneten Christbaum in den heimischen Wäldern sinnvoller und vor allem kostengünstiger gewesen“, teilte der Bund der Steuerzahler mit.

Doch die Gemeinde kontert. Man habe vier Wochen vor dem ersten Advent keinen Unternehmer gefunden, der einen Baum aus heimischen Wäldern liefern konnte, teilte eine Sprecherin der Gemeinde auf Anfrage mit. Zudem seien die Kosten nicht allein für den Nadelbaum angefallen. Im „Gesamtpaket“ seien zusätzlich Christbäume für die Ortsteile und weitere 30 Nordmanntannen enthalten gewesen. Für diese Saison sei man aber wieder vorbereitet und hätte bereits Angebote aus der näheren Umgebung vorliegen.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Schwarzbuch: Weitere Steuerverschwendungen in Bayern in der Übersicht

Doch der sündhaft teure Weihnachtsbaum ist nur der Anfang. Acht weitere Fälle aus Bayern haben es in diesem Jahr ins Schwarzbuch vom Bund der Steuerzahler „geschafft“. Hier eine Auswahl von einigen weiteren Fällen:

Vollautomatische WC-Anlage in Ansbach : Laut Stadt Ansbach, so zitiert vom Bund der Steuerzahler, handelt es sich hierbei um eine „Fertig-WC-Anlage in Betonbauweise, mit Glasfassade und zwei barrierefreien, geschlechterneutralen WCs.“ Die Glasfassade sei vor allem verbaut worden, da sie sicher vor Vandalismus sein soll und Verunreinigungen mit verhältnismäßig geringem Aufwand beseitigt werden können, heißt es. Die gläserne Fassade zeigt historische Ansichten vom alten Post- und Bahnhofsgebäude und verleiht dem Toilettenhäuschen ein edles Aussehen. Kostenpunkt: 362.000 Euro. Betriebskosten: 12.000 Euro pro Jahr.

: Laut Stadt Ansbach, so zitiert vom Bund der Steuerzahler, handelt es sich hierbei um eine „Fertig-WC-Anlage in Betonbauweise, mit Glasfassade und zwei barrierefreien, geschlechterneutralen WCs.“ Die Glasfassade sei vor allem verbaut worden, da sie sicher vor Vandalismus sein soll und Verunreinigungen mit verhältnismäßig geringem Aufwand beseitigt werden können, heißt es. Die gläserne Fassade zeigt historische Ansichten vom alten Post- und Bahnhofsgebäude und verleiht dem Toilettenhäuschen ein edles Aussehen. Sanierung des Staatstheaters in Augsburg : Ein Dauerbrenner im Schwarzbuch. 186 Millionen Euro sollte sie beim Start 2016 kosten. 2020 lag sie schon bei 246 Millionen Euro. Schaffte es schon damals ins Schwarzbuch. Inzwischen ist man bei rund 340 Millionen Euro angekommen . Die Möglichkeit, dass die Kosten noch weiter steigen, will die Stadt laut Bund der Steuerzahler „weder bestätigen noch dementieren“.

: Ein Dauerbrenner im Schwarzbuch. 186 Millionen Euro sollte sie beim Start 2016 kosten. 2020 lag sie schon bei 246 Millionen Euro. Schaffte es schon damals ins Schwarzbuch. Inzwischen ist man bei rund . Die Möglichkeit, dass die Kosten noch weiter steigen, will die Stadt laut Bund der Steuerzahler „weder bestätigen noch dementieren“. Das „Multifunktionsgebäude“ in Etzelwang : Es ist 20 Meter lang, fünf Meter breit, und steht im Ortskern der Gemeinde Etzelwang, Landkreis Amberg-Sulzbach. Aber ... was ist es eigentlich genau? Ein „Multifunktionsgebäude“, sagt die Stadt. Es enthält Toiletten, eine Küche und einen Lagerraum. Die Stadt plant fleißig Veranstaltungen rund um das Gebäude und sieht es als neuen Anreger für einen Ort des spontanen Zusammenkommens. Kostete nur 587.316 Euro .

: Es ist 20 Meter lang, fünf Meter breit, und steht im Ortskern der Gemeinde Etzelwang, Landkreis Amberg-Sulzbach. Aber ... was ist es eigentlich genau? Ein „Multifunktionsgebäude“, sagt die Stadt. Es enthält Toiletten, eine Küche und einen Lagerraum. Die Stadt plant fleißig Veranstaltungen rund um das Gebäude und sieht es als neuen Anreger für einen Ort des spontanen Zusammenkommens. . Zweite Stammstrecke in München: Ein Großprojekt, an dem seit sechs Jahren gearbeitet wird. Und über das auch unsere Redaktion schon oft berichtete, auch über die gegenseitigen Schuldzuweisungen, die zuletzt die Runde gemacht hatten. Inzwischen, so kritisiert auch der Bund der Steuerzahler, laufen die Kosten aus dem Ruder. „Aktuell soll die zweite S-Bahnröhre rund 7 Mrd. Euro kosten“, heißt es auf schwarzbuch.de. Auch wird die zweite Stammstrecke nicht wie geplant 2028 fertig sein, sondern erst frühestens 2035.

Spannend und atemberaubend schön: 9 geheime Naturwunder in Bayern Fotostrecke ansehen

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen Merkur.de-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie Merkur.de ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.