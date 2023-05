Batman sorgt im Allgäu für Amok-Alarm - bald zieht er nach München

Von: Johannes Welte

Teilen

Ein Kemptner zieht als Batman durch Kempten und verursacht einen Polizeieinsatz © Instagram kempten_batman

Kempten statt Gotham City: Der Auftritt eines 21-Jährigen sorgte in der Allgäu-Metropole am Dienstag für mächtig Aufregung: Passanten hatten der Polizei einen bewaffneten Mann gemeldet.

Kempten - Seit Jahren ist der „kempten_batman“, wie sich der 21-Jährige bei Instagram selbst nennt, in der 69.000-Einwohner-Stadt bekannt wie ein bunter Hund. Er lässt sich oft in der Innenstadt blicken, post mit Passanten für Fotos und besucht Superhelden-Partys. In seinem Insta-Profil bezeichnet er sich auch als „Der Beschützer Kemptens“.

Ein Kemptner zieht als Batman durch Kempten und verursacht einen Polizeieinsatz © Instagram kempten_batman

Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.

Batman in Kempten: Passant gerät in Panik und alarmiert die Polizei

Das Original hat in seinen Filmen nicht immer ein konfliktfreies Verhältnis zur Polizei. So auch in seiner Allgäuer Heimat: Am Dienstag jagten ihn die staatlichen Ordnungshüter mit einem Großaufgebot mit 30 Beamten, die mit über einem halben Dutzend Streifenwagen, Schutzhelmen und Maschinenpistolen im Anschlag ausrückten.

Hier post der Allgäuer Batman mit seiner Dekowaffe © kempten_batman

Grund: Ein Passant hatte gegen Mittag den Polizeinotruf gewählt und gemeldet, „dass ein mit Tarnkleidung bekleideter Mann in Leubas zu Fuß unterwegs sei, der eine Waffe bei sich trage“. Leubas ist ein Stadtteil von Kempten. Ein Amoklauf? Ein Terror-Anschlag im beschaulichen Kempten? Das Großaufgebot der Polizei rückte aus. Dramatische Szenen folgen: Ein Polizeiauto schießt auf den Gehsteig vor den Superhelden, Polizisten in Anti-Terror-Ausrüstung schießen aus den Autos und nehmen ihre Maschinenpistolen in Anschlag: „Halt, Stehen Bleiben, Polizei!“.

Kempten-Batman zieht jetzt nach München

Doch schnell bemerken die Beamten, dass der „Angreifer“ der stadtbekannte Selfmade-Batman ist, dennoch wird der 21-Jährige gefilzt, bevor es Entwarnung gibt. Den Einsatz muss er laut Polizei übrigens nicht bezahlen, da die „Waffe“ des jungen Mannes eindeutig als Spielzeugwaffe zu erkennen gewesen sei. Der junge Mann hatte gerade einem lokalen Radiosender ein Interview gegeben - da er sich aus Kempten verabschiedet. Denn der Hobby-Batman zieht nach München! Man darf gespannt sein, wie er sich dort mit der Polizei vertragen wird.

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.