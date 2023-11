Krankenschwester gibt Bekanntem Fentanyl-Pflaster – der erstickt an seinem Erbrochenem: Gericht fällt Urteil

Von: Felix Herz

Eine Krankenschwester gab einem Bekannten wegen seiner Kopfschmerzen ein Fentanyl-Pflaster – kurze Zeit später war er tot. (Symbolbild) © Bihlmayerfotografie / IMAGO

Ein tödliches Geschenk: Eine Krankenschwester gibt einem Bekannten ein Schmerzpflaster – mit fatalen Folgen.

Traunstein – Das Landgericht Traunstein in Bayern hat am Dienstag, 21. November, eine Krankenschwester zu sechs Monaten auf Bewährung verurteilt. Der Grund: Sie hatte einem Freund ein Schmerzpflaster gegeben, das für ihn tödlich endete. Die Gerichtssprecherin bestätigte, dass die Angeklagte wegen unerlaubter Abgabe von Betäubungsmitteln mit tödlichem Ausgang schuldig befunden wurde.

Hochdosierte Fentanyl-Pflaster bereits bei Mutter der Pflegekraft mit folgenschwerer Wirkung

Die Angeklagte war die Pflegekraft ihrer Mutter, so das Gericht. Ihre Mutter erhielt Fentanylpflaster zur Linderung chronischer Schmerzen. Im Dezember 2021 wurde die Dosierung des Pflasters erhöht, was zu schweren Bewusstseinsstörungen führte. Daraufhin wurde das Pflaster entfernt und die Dosis des Wirkstoffs verringert.

Trotz Kenntnis der potenziellen Auswirkungen handelte die Krankenschwester nach Meinung des Gerichts unverantwortlich. Sie gab ihrem Freund zur Linderung seiner Kopfschmerzen im März 2022 ein Fentanylpflaster. Sie platzierte es unter den Scheibenwischer seines Autos, ohne ihn jedoch auf die möglichen Konsequenzen der Verwendung hinzuweisen.

Fentanyl-Pflaster löst Bewussteinsstörung aus: Bekannter erstickt an Erbrochenem

Der Freund nahm das Pflaster und klebte es sich zu einem unbekannten Zeitpunkt in den Nacken. Da er nicht an das Opioid gewöhnt war und die Dosierung des Wirkstoffs sehr hoch war, erlebte er eine Bewusstseinsstörung und erbrach. Er erstickte an seinem Erbrochenen und wurde tot in seiner Wohnung aufgefunden.

