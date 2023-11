Privatflüge und Kurzstrecke nach Hamburg: Flughafen Nürnberg freut sich über neue Airline – es hagelt Kritik

Von: Katarina Amtmann

Von Nürnberg aus kann man mit Kleinflugzeugen ab diesem Winter nach Hamburg und Bremen fliegen. „Klasse für die Umwelt“, lautet nur eine kritische Stimme dazu.

Nürnberg - Der Nürnberger Flguhafen freut sich. Denn am Montag, 30. Oktober, hat Franconia Air Service einen Schalter am Albrecht-Dürer-Airport eröffnet. Franconia Air Service „bietet neben Privatflügen ab diesem Winter regelmäßige Linienflüge mit Kleinflugzeugen von Nürnberg nach Hamburg, Bremen und Mönchengladbach und damit eine interessante Alternative zu Auto und Bahn für Geschäftsreisende“, heißt es in einem Facebook-Post.

Nürnberger Flughafen freut sich über Franconia Air Service: „Klasse für die Umwelt“

„Sehr gut“, freut sich eine Frau in den Kommentaren. „Auf die Verbindung Nürnberg - Hamburg habe ich gewartet.“ „Ich liebe diese Firma jetzt schon, geiler Name“, lautet ein weiterer Kommentar. Doch es gibt nicht nur positive Worte. „Super Sache, diese Kurzstreckenflüge hat man im Jahr 2023 noch gebraucht“, kritisiert jemand mit Blick auf den Klimawandel und die Tatsache, dass Flüge deutlich umweltschädlicher sind als eine Zugfahrt. „Klasse für die Umwelt“, schreibt eine weitere Person ironisch.

„Da fahr ich lieber Bahn“: Kritik an Flughafen nach Kurzstrecken-Angebot

Einige haben offenbar bereits die Preise recherchiert - und sind nicht angetan. „Was sich hierzulande alles so als ‚Alternative‘ bezeichnen darf, ist echt erschreckend. 619€ Festpreis, da kriegt man momentan 10 ICE-Tickets nach Hamburg.“ Eine weitere Person meint: „620€ one way. Na klar doch. Danke. Da fahr ich lieber Bahn.“ Trotz vieler kritischer Kommentare freuen sich einige auch über die neuen Möglichkeiten. Für den Facebook-Post hat der Flughafen bereits über 300 Likes eingeheimst. (kam)

