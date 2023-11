Von Kühen zu Tode getrampelt? Mann bei Unfall auf Hof getötet

Von: Lukas Schierlinger

Drucken Teilen

In Bayern hat sich ein tödlicher Arbeitsunfall ereignet; wohl als ein Mann Kühe auf die Weide treiben wollte (Symbolbild). © IMAGO

Auf einem Hof im Unterallgäu hat sich ein tragischer Todesfall ereignet. Womöglich wurde ein 62-jähriger Arbeiter von Kühen zu Tode getrampelt.

Bad Grönebach – Am frühen Freitagabend (17. November) ist es in einem landwirtschaftlichen Betrieb in Bad Grönenbach (Landkreis Unterallgäu) zu einem folgenschweren Betriebsunfall gekommen. Ein 62-jähriger Mann wurde bewusstlos und schwer verletzt in einem Kuhstall von Arbeitskollegen gefunden, wie das zuständige Polizeipräsidium berichtet.

Unglück in Bad Grönebach: Mann tödlich verletzt

„Der hinzugerufene Rettungsdienst brachte den Mann unter laufenden Reanimationsmaßnahmen ins Krankenhaus nach Memmingen“, heißt es in einer Pressemitteilung zum Unfall. Dort erlag der 62-Jährige jedoch kurze Zeit später seinen Verletzungen. Die genauen Hintergründe des Vorfalles waren zunächst unklar.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte der Mann eine Kuhherde aus dem Stall auf eine Weide treiben wollen. Die Möglichkeit liege nahe, dass der Mann bei dem Weideaustrieb von den Tieren zu Tode getrampelt wurde. Zeugen gebe es jedoch keine.

Die ersten Ermittlungen zur Unfallursache wurden durch die Polizeiinspektion Memmingen, sowie den Kriminaldauerdienst Memmingen geführt. (lks/dpa)

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen Merkur.de-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie Merkur.de ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.