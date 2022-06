Zehnjähriger Junge in Oberbayern vermutlich von Kuh getötet

Von: Katarina Amtmann

Ein Junge wurde mutmaßlich von einer Kuh getötet (Symbolbild). © IMAGO / serienlicht

Ein zehnjährige Junge wurde im Landkreis Rosenheim leblos in einem Stall gefunden. Offenbar hat eine Kuh die Verletzungen verursacht.

Feldkirchen-Westerham - Ein zehn Jahre alter Junge ist vermutlich von einer Kuh in einem Stall auf einem Bauernhof in Feldkirchen-Westerham (Landkreis Rosenheim) getötet worden.

Feldkirchen-Westerham: Junge (10) wohl von Kuh getötet

Das Kind sei am Donnerstag (2. Juni) leblos in dem Stall auf dem elterlichen Anwesen gefunden worden. Es sei dann im Krankenhaus gestorben, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd am Freitag (3. Juni). „Es deutet alles darauf hin, dass eine Kuh in dem Stall wohl die schweren Verletzungen verursacht hat.“

Die Kriminalpolizei Rosenheim habe die Ermittlungen aufgenommen. Zuvor hatte das Portal Rosenheim24 darüber berichtet. (kam/dpa)

