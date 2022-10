„Heute Festmahl in McDonald‘s“: Edeka-Kunde zeigt Pfandbon und wird „Bonze“ genannt

Von: Tanja Kipke

Ein Reddit-User postet regelmäßig seine Pfandbons im Netz. Die Höhe der Beträge haben es in sich. In einem Beitrag verrät er seinen Rekord.

Neuburg an der Donau – Es sind meist Beträge zwischen 30 und 50 Euro. Der Nutzer Pixelside der Plattform Reddit postet regelmäßig seine Pfandbons im Netz. Vor knapp zwei Monaten erhielt er fast 50 Euro für knapp 200 Dosen, mit den Worten „heut ist ein guter Tag“ teilte er den Bon bei Reddit. Vor zwei Tagen nun ein neuer Erfolg: 32,65 Euro ist auf dem Edeka-Zettel zu lesen.

Edeka-Kunde teilt regelmäßig irre Pfandbons auf Reddit – Rekord bei fast 100 Euro

Eine Mehrwegflasche und 130 Einweg-Dosen sind auf dem Bon zu entziffern. Abgeben hat der Reddit-Nutzer das Leergut bei einer Edeka-Filiale in Neuburg an der Donau am 19. Oktober um 18.30 Uhr. „Heute Festmahl in McDonald‘s“, schreibt er über seinen Beitrag. Offen bleibt natürlich, wie der Nutzer an diese Menge von Pfanddosen herangekommen ist. In den Kommentaren wird der Nutzer als „Bonze“ betitelt.

In anderen Posts betitelt er seine Pfandbons mit den Worten „Gehalt abgeholt“ oder „Spritgeld“. Er teilt die Fotos immer in einem sogenannten „Pfandbon“-Sub, dort können User ihre höchsten Pfandbons posten. In den Kommentaren verrät der Nutzer, das meiste, was er in einem Monat an Leergut abgegeben hat, seien fast 100 Euro gewesen. Ob er diesen Betrag mit mehreren Pfandbons erreicht hat oder nur mit einem, ist unklar.

Reddit-User teilen immer wieder irre Pfandbons: Rekord bei über 500 Euro

Der Pfandbon mit dem höchsten Betrag wurde allerdings schon vor acht Monaten in den Sub gepostet. Satte 245,71 Euro erhielt der Kunde. Abgegeben wurde das Leergut allerdings nicht in einem Supermarkt, sondern in einem Getränkemarkt. Es ist also davon auszugehen, dass auch zahlreiche Kästen sich unter dem Leergut befanden, welche automatisch mehrere Euro Pfand einbringen.

In den Kommentaren unter dem Beitrag behauptet ein Nutzer, sein Rekord liege sogar bei über 500 Euro. Als Beweis verlinkt er ein Foto seines Bons, auf dem tatsächlich -579,91 Euro zu lesen ist. Abgegeben in einer Rewe-Filiale im November 2021. Wie er zu so viel Leergut gekommen ist, verrät er nicht.

