Nürnbergerin geht mit dekorierten Keksen viral – Mit der „ersten großen TV-Anfrage“ startete sie durch

Von: Christian Einfeldt

Cookie-Artist Anastasia Walthier: Mit dekorierten Keksen erreicht die Nürnbergerin Millionen von Menschen. © Anastasia Walthier

Clips von ihr haben auf TikTok mitunter Millionen Aufrufe: Die Nürnbergerin Anastasia Walthier begeistert Social Media mit dekorierten Keksen. Wir haben mit ihr gesprochen.

Nürnberg – Sie hat großen Erfolg auf Instagram und TikTok und von ARD bis KiKa wollen TV-Produktionen mehr von ihrer Leidenschaft erfahren: Seit Beginn der Coronazeit dekoriert Anastasia Walthier Kekse – ein kreatives Hobby, das nach eigenen Angaben „nur ganz wenige“ Menschen ausüben. Eines, das aus Lebensmitteln Kunstwerke schafft.

Um ihre Person entwickelte sich dabei schnell ein reges Interesse. Heute verfolgt eine begeisterte Followerschaft auf Social Media, was die gebürtige Nürnbergerin unter dem Namen „Anniscookiekitchen“ macht. Dabei liefert die Community mit den „lustigsten, außergewöhnlichsten und kreativsten Motivvorschlägen“ nicht selten selbst die Vorlagen – ob als Kekse getarnte Schuhe, Autos oder Tiere.

Im Gespräch mit Merkur.de gibt Anni Einblicke in ihrem Alltag – wie sie zu ihrem Hobby kam und was Schattenseiten des Erfolgs mit Social Media zu tun haben.

„Es macht einfach unglaublich viel Spaß“: Nürnbergerin begeistert auf TikTok Millionen von Menschen

Alles fing an in den USA. Dort wurde sie im Zuge eines Austauschjahres zum ersten Mal auf sie aufmerksam: Cookies, bunte und kreativ designt. Besonders an dem kreativen Faktor fand sie schnell Begeisterung. Nach ihrer Rückkehr in Deutschland studierte sie zunächst an einer Kunstschule. Dann – zeitlicher Sprung Richtung Gegenwart – wird sie selbst aktiv. In Kombination mit ihrer „Liebe zu allem, was süß ist“ beginnt sie also zu Beginn der Coronazeit erstmals selbst damit, Kekse aufwendig zu verzieren.

Einmal angefangen – und seitdem „nie wieder mit dem Dekorieren aufgehört“: „Es macht einfach unglaublich viel Spaß“, so ihr Fazit, das bis heute gilt. Mittlerweile zählt sie auf Instagram über 25.000 Follower, auf TikTok sind es bis zu zwei Millionen Plays pro Clip.

Schattenseiten des Erfolgs: „Musste erstmal lernen, mit positiven sowie negativen Kommentaren umzugehen“

Damals bestaunte sie noch in den USA die bunten Kekse. Heute ist sie selbst Inspiration. Nach der „ersten großen TV-Anfrage“ von KiKa ist ihr Kanal „innerhalb kurzer Zeit stark gewachsen“, so Walthier. Dass sich so viele Menschen für ihre Kekse interessieren, TV-Sender auf sie aufmerksam werden, hätte sie nach eigenen Angaben vor einem Jahr noch für unmöglich gehalten.

Mit steigenden Follower-Zahlen steigt jedoch auch das Bedürfnis anderer, ihre Kunst beurteilen zu wollen. Dass das Leben in der Öffentlichkeit auch Schattenseiten hat, musste auch sie feststellen. „Ich musste erstmal lernen, mit positiven sowie negativen Kommentaren umzugehen“, sagt Walthier gegenüber unserer Redaktion. „Um ehrlich zu sein, habe ich unterschätzt, was es heißt, plötzlich der Meinung von Hunderttausenden Menschen ausgesetzt zu sein“.

TikTok, Instagram und Online-Kurse: Cookie-Artist will „Leidenschaft an andere weitergeben“

Und dennoch: Die positive Resonanz überwiegt und motiviert sie weiter kreativer zu sein. Ihre Arbeit ist detailverliebt. Einmal hatte sie zum Geburtstag einer Freundin eine ganze Eishockey-Mannschaft nachgebaut – nur aus etwas Teig und etwas Zucker. Für jeden Spieler, ein Keks. Dass das mit einem größeren Zeitaufwand eingeht, ist logisch. Dass ihre Arbeit eng mit dem vielen Feedback ihrer Community zusammenhängt – ebenso.

Neben TikTok und Instagram: Cookie-Artist Anastasia Walthier bietet für ihre Community zusätzlich Online-Kurse an. © Anastasia Walthier

Zu hören, dass viele Menschen ihretwegen mit dem Hobby angefangen hätten, erfüllt Walthier, die heute in Berlin lebt, mit großem Stolz. Sie weiß das zu schätzen, will ihrer Community etwas zurückgeben. Neben Kanälen auf TikTok und Instagram bietet sie auch interaktive Kurse an. So soll das gelingen, was sie mit alldem in erster Linie erreichen will: Ihre „Leidenschaft an andere weitergeben“.

