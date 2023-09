Kurioser Vorfall in Bayern: Vier rote Herz-Luftballons lösen Einsatz von Bergrettern aus

Von: Katarina Amtmann

Vier rote Herz-Luftballons haben in Bayern einen Rettungseinsatz ausgelöst. © BRK BGL

Weil sie dachten, dass sich ein Mensch in Not befindet, wählten Bergsteiger den Notruf. Am Ende entpuppte sich die Situation als harmlos.

Ramsau - Vier rote Herz-Luftballons haben am Mittwoch vergangener Woche (13. September) im Berchtesgadener Land einen Einsatz von Bergrettern ausgelöst. Bergsteiger hatten in einem bewaldeten Gebiet in den Bergen nahe Ramsau einen roten Punkt bemerkt und ihn aus der Ferne für einen verunglückten Menschen gehalten, der mit den Armen rudert.

Ballons verfangen sich in Bäumen - und lösen Rettungseinsatz der Bergwacht aus

Bergretter stiegen zu der Örtlichkeit auf und fanden schließlich vier herzförmige Ballons. Laut Bayerischem Roten Kreuz (BRK) hatte eine Hochzeitsgesellschaft die Ballons mit einer Briefbotschaft in Tirol steigen lassen. Auf ihrem Flug hätten die Ballons sich schließlich in ein paar Bäumen verfangen.

Zuletzt hatte es im Berchtesgadener Land zahlreiche Einsätze der Bergwacht gegeben. Unter anderem mussten zwei Bergsteiger aus Baden-Württemberg gerettet werden. (kam/dpa)

