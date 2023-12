Kurz vor den Feiertagen: Autos stauen sich auf bayerischen Autobahnen – ADAC gibt Prognose ab

Von: Lucas Sauter Orengo

Fahrzeuge stauen sich auf einer Autobahn. © Marcus Brandt/dpa/Symbolbild

Traditionell stauen sich kurz vor Weihnachten viele Autos auf deutschen Straßen. Der ADAC rechnet damit, dass es von Heiligabend bis zum zweiten Weihnachtsfeiertag wieder ruhiger wird.

München - Am Samstag, 23. Dezember, dem Tag vor dem Heiligen Abend, ist auf Deutschlands Straßen ein hohes Verkehrsaufkommen zu verzeichnen. „Das große Chaos ist aber ausgeblieben“, äußerte sich eine Sprecherin des ADAC am Samstag. Besonders im Süden, auf der Autobahn 8 zwischen Stuttgart und München sowie in Richtung Salzburg, kam es zu längeren Verkehrsstaus. Dort reichte der Stau am Vormittag über eine Distanz von zehn bis 15 Kilometern.

Verkehr vor Weihnachten: Viele Staus vor den Feiertagen - ADAC gibt Prognose ab

Auf der A72 bei Chemnitz in Sachsen bewegte sich der Verkehr auf einer Strecke von 22 Kilometern nur zähflüssig. Schon am Freitag hatte die Reisewelle begonnen, mit Staus in alle Richtungen. Der ADAC berichtete am Freitag, dass Menschen aus allen Ecken unterwegs seien, sei es für Familienbesuche, Urlaubsreisen oder Einkäufe.

Der ADAC rechnet damit, dass es ab dem Heiligen Abend bis zum zweiten Weihnachtsfeiertag wieder ruhiger wird. © Funke Foto Services/IMAGO

Staus kurz vor Weihnachten: ADAC glaubt dann an ruhige Feiertage

Angesichts von Sturm und Regen appellierte der ADAC an die Autofahrer, ihre Geschwindigkeit anzupassen und insbesondere beim Überholen auf Windböen vorbereitet zu sein. Auch auf Brücken könne der Wind zur Gefahr werden. Der Autoclub prognostizierte bis zum Samstagnachmittag ein erhöhtes Reiseaufkommen. Am Heiligen Abend und am ersten Weihnachtsfeiertag sollten die Straßen laut Prognose eher ruhig sein. Erst am Nachmittag des zweiten Weihnachtsfeiertages rechnet der ADAC mit ersten Rückreisen und einem Anstieg des Verkehrsaufkommens.

