Hagel-Katastrophe: Söder vor Ort – „Freistaat lässt in der Krise keinen alleine“

Von: Manuela Schauer

Eine große Geste: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder schließt Bad Bayersoiens Bürgermeisterin Gisela Kieweg in die Arme, nachdem sie von ihren Emotionen übermannt wird. © Herold

Er bedankte sich bei den Einsatzkräften und bot Hilfe an: Ministerpräsident Markus Söder (CSU) stattete Bad Bayersoien nach dem verheerenden Unwetter einen Besuch ab.

Bad Bayersoien – Tränen steigen in ihre Augen, Gisela Kiewegs Stimme zittert. Markus Söder merkt, wie Bad Bayersoiens Bürgermeisterin um Fassung ringt – und umarmt sie innig. „Mir fällt ein Stein vom Herzen“, sagt Kieweg zu Bayerns Ministerpräsident. Denn der Regierungschef verspricht bei seinem Besuch in dem vom Unwetter schwer getroffenen Dorf eines: „Der Freistaat lässt in der Krise keinen alleine.“

Politiker machen Rundgang durch den Ort: Erster Halt bei der Feuerwehr

Am Dienstagnachmittag erscheint der CSU-Chef zuerst am Feuerwehrhaus, der Zentrale der Einsatzkräfte in der Stadt im Landkreis Garmisch-Partenkirchen. Bevor er drinnen jedem einzelnen die Hand schüttelt und Respekt zollt für die Arbeit, verkündet er die Botschaft, auf die Kieweg und auch Landrat Anton Speer (Freie Wähler) gehofft haben. „Wo die Versicherung nicht greift, wollen wir unterstützen.“ Zumindest Kommunen. Bei Schulen und Kitas beispielsweise. „Das sind Dinge, bei denen wir bei den Bedarfszuweisungen helfen werden“, betont Söder. Grob formuliert: Der Wiederaufbau soll erleichtert werden. Worte, die die Rathauschefin aufsaugt, ihr in diesen schweren Tagen ein Lächeln ins Gesicht zaubern. „Das ist ein schönes Gefühl, denn die Gemeinde kann das alleine nicht stemmen.“ Zumal der Hagel jedes kommunale Gebäude erwischt hat. Darunter das Museum im Bierlinghaus. Eine Einrichtung, in der man die Heimatgeschichte bewahren möchte. „Jetzt“, sagt Kieweg ergriffen, „steht das Wasser drin.“

Viele Gespräche hat die Bürgermeisterin geführt, seit die Superzelle am Samstag um kurz nach 16 Uhr den Ort in den Ausnahmezustand versetzte. Sie weiß von Menschen, die ihr Haus verlieren könnten. Doch auch für absolute Härtefälle wird Unterstützung in Aussicht gestellt. Bislang sei Hagel in den bayerischen Hilfsprogrammen nicht enthalten gewesen, nun soll er eingearbeitet werden. Das heißt Söder zufolge: „Wenn Existenzgefährdung oder Überschuldung droht, dann kann da entsprechende Hilfe geleistet werden, sodass die Einzelnen nicht alleine gelassen werden in dieser schwierigen Situation.“

Weiter Politiker vor Ort: Söder bedankt sich

Der Ministerpräsident ist nicht der einzige politische Vertreter, der am Feuerwehrhaus auftaucht. Die Landtagsabgeordneten Florian Streibl (Freie Wähler) und Harald Kühn (CSU) sowie Alexander Dobrindt, CSU-Landesgruppenchef im Bundestag, machen sich ein Bild von den gravierenden Schäden. Mit dem Feuerwehrauto werden sie zum ebenfalls stark in Mitleidenschaft gezogenen Haus von Kieweg kutschiert, von dort geht’s zu Fuß weiter Richtung Dorfstraße. An einem Anwesen bleibt Söder plötzlich stehen, blickt aufs Dach. Dort flicken die Bewohner gerade die Löcher. Der Ministerpräsident ruft zu ihnen hinauf: „Danke, danke.“ Er sieht mit eigenen Augen, was er aber schon weiß: „Dass die Dorfgemeinschaft perfekt funktioniert.“ Und die „eingespielte Rettungsfamilie“.

Bei jeder Einsatzkraft im Feuerwehrhaus bedankt sich Markus Söder per Handschlag. © Herold

Nach wie vor konzentrieren sich die Arbeiten im Ort darauf, die Häuser zu sichern. Die kaputten Dächer mit Planen – sie halten zirka ein Jahr – abzudecken. Nachzubessern, wo Bedarf besteht. In manche Gebäude hat’s „wahnsinnig reingetropft“, sagt Kieweg. Gerade in alte Bauernhöfe. „Das ist echt dramatisch.“ Der Katastrophenfall, den das Landratsamt am Sonntagmorgen ausgerufen hat, bleibt weiter bestehen. Wie lange noch, „das wir nach aktueller Lage entschieden“, erklärt Speer.

Depots für Notdächer nötig: Spenden möglich

Worauf der Landrat aber ebenso drängt wie Kühn: Landkreise oder zumindest gewisse Regionen sollen Kontingente an Notdächern für Katastrophen wie diese in Depots vorrätig haben. Um schneller darauf zugreifen zu können. „Es hilft nicht, wenn sie in Ingolstadt gelagert werden“, untermauert der Landtagsabgeordnete aus Murnau. Speer, sein Nachfolger als Landrat, fordert es regelrecht ein: „Das muss in den Haushalt rein.“ Also in den des Freistaats. Bei Söder stößt der Vorschlag auf offene Ohren. „Das ist eine sehr gute Idee.“

Das Spendenkonto Kontoinhaber: Gemeinde Bad Bayersoien

IBAN: DE05 7016 9558 0102 1270 32

BIC: GENODEF1SGA

Spendenquittungen werden auf Wunsch ausgestellt. Bitte im Verwendungszweck der Überweisung den Namen, Vornamen und die Adresse angeben.

Dass es aufgrund des Klimawandels häufiger zu punktuell extremen Unwetterereignissen kommt, darauf „müssen wir uns einstellen“, stellt Söder klar. So weit denkt die Rathauschefin derzeit nicht. Sie beschäftigt aktuell nur die Tragödie in ihrer Heimat. Trost findet sie in der enormen Anteilnahme, die der Gemeinde entgegenschwappt. Die Raiffeisenbank Steingaden mit ihrer Filiale in Bad Bayersoien hat bereits ein Spendenkonto eingerichtet (siehe Infobox). Auch gibt es wohl erste Gedankenspiele für ein größeres Benefizkonzert. Kieweg rührt das Miteinander. „Es gibt auch viele Anrufe von Privatpersonen“, sagt sie. Alle wollen helfen. „Das freut mich unsagbar.“ Das Geld soll gemeinnützigen und mildtätigen Zwecken, also Menschen, die dringend darauf angewiesen sind, zugute kommen.

Denn eines steht fest: Die Arbeiten im Ort werden noch geraume Zeit in Anspruch nehmen. „Es wird Jahre dauern“, meint die Bürgermeisterin, „bis das Dorf wieder so aussieht wie vorher.“ Bevor der Hagelsturm innerhalb von nur 20 Minuten das Leben der Bad Bayersoier völlig und unerwartet auf den Kopf stellte.

