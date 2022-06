Auf Beutezug quer durch Ostbayern: Diebespaar steht in Regensburg vor Gericht

Teilen

Unter anderem, um seine Drogensucht zu finanzieren brach Juraj S. (Mitte) 2017 und 2018 mehrfach von Tschechien aus nach Ostbayern auf und brach in Privat- und Geschäftsräume ein. © Michael Bothner

Wegen einer Serie von Diebstählen von Cham bis Regensburg muss sich derzeit ein Pärchen vor dem Landgericht Regensburg verantworten.

Regensburg - Wohl eher zufällig schaute ein Mann in Neukirchen beim Heiligen Blut (Landkreis Cham) am 4. Februar 2018 aus seinem Fenster, als ein Fiat vor dem Schuppen seines Nachbarn anhielt. Über das Autodach kletterte der Fahrer durch ein kleines Fenster in den Schuppen. Der Beobachter notierte sich das Kennzeichen, rief seinen Nachbarn an.

Diebespaar vor dem Landgericht Regensburg: Aufmerksamer Nachbar sorgte für Festnahme

Zwar sollten die Diebe dieses Mal noch knapp entkommen – ihre Beute: eine Tischkreissäge. Doch als Juraj S. wenig später geschnappt wurde, war dies für die Ermittler die Aufklärung einer Serie von Diebstählen, die der 38-Jährige und seine damalige Lebensgefährtin quer durch Ostbayern begingen. Seit kurzem müssen sich die beiden vor dem Landgericht Regensburg verantworten.

Vor allem Eva K. (36), die sich zwischenzeitlich von Juraj S. getrennt hat, trägt dabei mit einem umfassenden Geständnis zur Aufklärung bei. Die Mutter eines dreijährigen Sohnes wurde zusammen mit S. am 7. Februar 2018 von der Polizei festgenommen, als sie gerade zu einem weiteren Beutezug aufbrechen wollten. Es war jenem Zeugen zu verdanken, der sich drei Tage zuvor die Nummer den weißen Fiat Punto notiert hatte, der auf die führerscheinlose Frau angemeldet war.

Diebespaar vor dem Landgericht Regensburg: Beute reichte vom Fernglas bis zum Motorrad

Später konnten Ermittler anhand des Navis die damalige Diebestour durch Neukirchen rekonstruieren. Neben der Tischkreissäge für 150 Euro landeten ein Satz Autoreifen, zwei Ferngläser und ein Leatherman (Gesamtwert 3.500 Euro) im Fiat sowie Werkzeugmaschinen für rund 3.600 Euro.

Zwischen Mai 2017 und dem 6. Februar 2018 soll der Angeklagte insgesamt 26 schwere Diebstahls begangen haben. Gesamtwert laut Anklage: 73.966 Euro. Von einem Herrenrad für 200 Euro in Regensburg, Stichsägen und Winkelschleifer aus einer Garage in Kareth, über einen Computer für 1.800 Euro aus einem Büro in Cham, bis hin zu mehreren tausend Euro teuren Motorrädern.

Die Flächen und Anleger für zwei Motorbootvereine in Regensburg sind seit Ende 2021 gekündigt. Doch klappt es mit dem Umzug auf ein neues Gelände? Es gibt viele Unwägbarkeiten.

Auf Diebestour durch Ostbayern: Beute landete in Tschechien

Im Oktober 2017 ließ der Angeklagte aus Rodinger Motorradgeschäft auch die Registrierkasse, einen Helm sowie Motorradbekleidung mitgehen. Gesamtwert hier 4.612 Euro. Anfang 2018 dann stand ein Möbelhaus auf dem Plan: Wandleuchte, Dunstabzug und Kupferkabel, Matratzen und Regale für zusammen 1.000 Euro weckten das Interesse des Angeklagten.

Juraj S., so liest sich die Anklage, nahm mit was ihm in die Finger fiel.

Diebespaar vor dem Landgericht Regensburg: Angeklagter setzte Partnerin unter Druck

Eva K. war zu der Zeit die Lebensgefährtin des gebürtigen Slowaken. Auf sie war das Auto angemeldet, ebenso eine Garage im tschechischen Pilsen. „Er hatte keinen Pass“, erklärt die junge Frau der 7. Strafkammer.

Von den Raubzügen in Ostbayern habe sie gewusst, auch dass das Diebesgut teilweise in der Garage zwischengelagert worden sei, ehe es zu Geld gemacht wurde. Mitgefahren sei sie aber nur einmal – an jenem 4. Februar 2018.

Eva K. erzählt von psychischem Druck, den der Angeklagte auf sie ausgeübt habe und davon, dass er sie immer wieder geschlagen habe. Vor der Beziehung habe sie gelegentlich mit Drogen experimentiert. „Erst mit ihm habe ich dann aber regelmäßig konsumiert.“

Diebespaar vor dem Landgericht Regensburg: Schwierige Beweisführung und Erinnerungslücken

Am 4. Februar habe sie auch aus Angst zugestimmt, mit nach Neukirchen zu fahren. Deshalb steht nun auch sie vor Gericht – wegen der Beihilfe zu schwerem Diebstahl. 16 Fälle wirft die Staatsanwaltschaft Eva K. zunächst vor.

Ein Teil der Fälle wird im Verlauf der Verhandlung und nach einem längeren Rechtsgespräch „wegbeschränkt“. Insbesondere, weil nach mittlerweile vier Jahren die Beweisführung nicht mehr ganz einfach wäre. Und wegen Erinnerungslücken, die beide in ihren Geständnissen geltend machen. Dass das Verfahren erst jetzt vor Gericht landete, das hängt auch mit den umfangreichen Ermittlungen zusammen.

Übrigens: Unser brandneuer Regensburg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Weltkulturerbe-Stadt und der Oberpfalz. Melden Sie sich hier an.

Beutezug durch Ostbayern: Ermittler mussten fast 300 Fälle prüfen

Im verhandelten Tatzeitraum kam es zu einer Vielzahl von Diebstählen in Ostbayern. Die nach der Festnahme von K. und S. eingesetzte Ermittlungsgruppe der Kripo Regensburg hatte zeitweise fast 300 Fälle auf dem Tisch liegen, die man auf eine mögliche Täterschaft von Juraj S. hin untersuchen musste.

Elf weitere Personen standen im Verdacht, Komplizen zu sein. Mehrere Verdächtige sollen laut dem Richter in Tschechien mittlerweile aber wegen ähnlicher Delikte einsitzen. Juraj S. saß bis vor kurzem in Österreich im Gefängnis und wurde erst vor kurzem nach Deutschland ausgeliefert.

Beutezug durch Ostbayern: Frau kommt mit Bewährungsstrafe davon

Für Eva K. ist das Verfahren bereits vorbei. Ihr wird zugute gehalten, dass sie bereits kurz nach der Festnahme wichtige Informationen geliefert hatte. Laut eigener Aussage ist sie mittlerweile clean und lebt in einer neuen, stabilen Beziehung. Die Verhaftung sei ein „Befreiungsschlag“ gewesen, sagt die 36-Jährige. Sie kommt mit einer neunmonatigen Haftstrafe davon, die zur Bewährung ausgesetzt wird – wegen der Beihilfe zum Diebstahl in vier Fällen.

Juraj S. hingegen muss Mitte Juni wieder vor Gericht erscheinen. Dann wird gegen ihn als Hauptangeklagten weiter verhandelt. Nach einem Rechtsgespräch zwischen Verteidigung , Gericht und Staatsanwaltschaft ist aber bereits jetzt klar: Für ihn stehen bis zu drei Jahren und ein Monat Gefängnis im Raum. Das Urteil soll am 21. Juni fallen. (Michael Bothner)