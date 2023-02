Warnschuss für aggressive Ex-Pfarrerin – Selbsternannte Kardinälin kommt mit blauem Auge davon

Von: Stefan Aigner

Die Ex-Pfarrerin und selbsternannte Kardinälin (hier mit ihrem Verteidiger Michael Frank) kommt ohne Strafe oder Unterbringung davon. © Stefan Aigner

Spucken, schlagen und beleidigen: Trotz erheblicher Vorwürfe stellt das Landgericht Regensburg das Verfahren gegen eine 59-Jährige aufgrund ihres Geisteszustands ein.

Regensburg – Die renitente Ex-Pfarrerin Susanne R. (Name geändert) ist nochmal mit einem blauen Auge davongekommen. Die 7. Strafkammer des Landgerichts Regensburg hat das Verfahren gegen die 59-Jährige eingestellt – trotz erheblicher Vorwürfe, die von Verleumdung über Beleidigung bis hin zu gefährlicher Körperverletzung reichen.

Aggressive Ex-Pfarrerin: Bizarre religiöse Wahnwelt

Etwas flapsig ausgedrückt hält das Gericht es für sehr wahrscheinlich, dass die Angeklagte allenfalls eingeschränkt zurechnungsfähig ist. Etwas vornehmer drückt es der Vorsitzende Richter Gerald Siegl aus, nachdem man in nichtöffentlicher Sitzung über das Gutachten eines psychiatrischen Sachverständigung gesprochen hat: „Ein Schuldunfähigkeit der Angeklagten ist nicht auszuschließen.“

Tatsächlich scheint Susanne R. in einer bizarren Wahnwelt zu leben. Unter anderem behauptet die 59-Jährige, mit Papst Benedikt XVI. Verwandt und von diesem zur „Cardinale in pectore“, zur heimlichen Kardinälin, ernannt worden zu sein – mit Aussichten auf das Papstamt.

Außerdem, so Elke G. weiter, sei sie mehrfach in die engere Wahl für den Friedensnobelpreis gekommen – wegen ihrer „herausragenden Verdienste um die Ökumene“. Diese Geschichten und noch manch anderes erklärte sie nicht nur vor Gericht, sondern verbreitet es auch im Internet – über Twitter und auf diversen Blogs.

Trotz vieler Vorwürfe keine Strafe: Gericht hält Frau nicht für schuldfähig

Dem gegenüber stehen die Vorwürfe gegen die ehemalige Geistliche – Ohrfeige gegen ein Ladeninhaberin, Spuckattacke gegen eine Busfahrerin und jahrelanger Terror gegen ein benachbartes Ehepaar, bis hin zu einem Schlag mit einem Gehstock in den Intimbereich des Mannes und dem Versuch, den Welpen des Paares zu vergiften.

Weil die Kammer aber mit hoher Wahrscheinlichkeit von einer Schuldunfähigkeit der Angeklagten ausgeht, käme damit kein Schuldspruch, sondern allenfalls die Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik gemäß § 63 StBG in Betracht.

Aggressive Ex-Pfarrerin: Unterbringung in Psychiatrie „unverhältnismäßig“

Eine solche Unterbringung sei aber, so die Einschätzung des Gerichts, unverhältnismäßig. Die letzten dafür infrage kommenden (Gewalt-)taten lägen schon mehr als drei Jahre zurück, sagt Richter Siegl. Zum anderen habe es keine gefährlichen Verletzungen gegeben und solche seien wohl auch nicht beabsichtigt gewesen.

§ 63 StGB sieht aber ausdrücklich vor, dass die betreffende Person Taten begangen haben muss, „durch welche die Opfer seelisch oder körperlich erheblich geschädigt oder erheblich gefährdet werden oder schwerer wirtschaftlicher Schaden angerichtet wird“.

Nur Warnschuss für Ex-Pfarrerin: Die ist damit unzufrieden

Das sei jedoch nicht der Fall, so Siegl. Und auf Basis des Sachverständigengutachtens gehe man auch nicht davon aus, dass so etwas künftig passieren werde, so Siegl. Zwar könnten ähnliche wie die jetzt angeklagten Taten drohen, aber allenfalls „in geringer Wiederholungsfrequenz“. Vor diesem Hintergrund sei die Einstellung des Verfahrens eine „sachgerechte Lösung“.

Dieser Meinung sind auch die Staatsanwaltschaft und der Pflichtverteidiger von Susanne R. Doch die Angeklagte selbst ist mit dieser Lösung alles andere als zufrieden. Bevor der Beschluss unter Dach und Fach kommt, holt sie nochmals zum Rundumschlag aus.

Ex-Pfarrerin und selbsternannte Kardinälin fordert Freispruch

Es gebe klare Hinweise darauf, dass ihr (mittlerweile ehemaliger) Nachbar ein Sexualstraftäter sei – mit dem Vorwurf, der sich durchweg als haltlos herausgestellt hatte, hatte Elke G. den Familienvater bereits vor Jahren überzogen. Der Begriff „Hure“, mit dem sie dessen Frau regelmäßig beschimpft hatte, sei „eine Berufsbezeichnung und keine Beleidigung“, meint R.

Gegen Polizei und Staatsanwaltschaft habe sie Dienstaufsichtsbeschwerde erhoben, die Verhandlungsführung des Gerichts sei nicht in Ordnung – eigentlich sei sie freizusprechen. Es gebe ja gar keine Beweise.

Richter warnt Ex-Pfarrerin: „Da darf nichts Neues mehr kommen.“

Die Kammer, Staatsanwältin und Verteidiger hören teils geduldig, teils konsterniert zu. Es wird erneut begütigend auf Susanne R. eingeredet. Schließlich stimmt sie der Einstellung des Verfahrens, in dessen Zuge alle Kosten von der Staatskasse getragen werden, zu.

„Sie gehören nicht in die Forensik“, schließt der Vorsitzende Richter Siegl. Er versichert der 59-Jährigen, dass mit der Verfahrenseinstellung kein Schuldeingeständnis im juristischen Sinne verbunden sei, macht ihr aber klar: „Ihnen muss klar sein, dass dieses Verfahren nur in Vergessenheit gerät, wenn nichts Neues hinzukommt.“

Renitente Ex-Pfarrerin: Gericht sieht „gute Prognose“

Wenn wieder Polizei und Staatsanwaltschaft wegen ihr tätig werden müssten, und wenn sie wieder jemanden angreife, „dann wird dieses Verfahren wieder hervorgekramt und Ihnen vorgehalten werden“. Im Moment aber gehe man davon nicht aus. Man sehe für die 59-Jährige eine durchaus „gute Prognose“.

Die Betroffene selbst will das so nicht stehenlassen. Sie wolle dieses Urteil nun doch nicht akzeptieren. „Ist hier Revision möglich?“ „Nein“, sagt Richter Siegl entnervt. Im Übrigen sei das kein Urteil, sondern ein Beschluss. Dann schließt er die Sitzung.

