Sie ging bei Rot: Fußgängerin zeigt Autofahrer den Stinkefinger - und wird von weiterem Pkw erfasst

Von: Katarina Amtmann

Am Samstagabend ereignete sich in der Konrad-Adenauer-Straße in Landshut ein schwerer Verkehrsunfall. © fib/DG

Ein Autofahrer konnte vor der Frau gerade noch bremsen, trotzdem zeigte sie ihm den Mittelfinger. Dann wurde sie von einem anderen Wagen erfasst.

Ergolding – In Ergolding (Landshut) hat sich am Samstag, 7. Januar, ein schwerer Unfall ereignet. Eine Frau (39) ist bei roter Fußgängerampel über die Straße gegangen und angefahren worden. Sie erlitt schwere Verletzungen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Frau geht bei Rot über die Straße und wird angefahren

Zuvor hatte ein Autofahrer noch rechtzeitig bremsen können, als er die Frau sah, hieß es weiter. Sie zeigte ihm den Angaben zufolge dennoch den Mittelfinger. In diesem Moment sei aus der anderen Fahrtrichtung ebenfalls ein Autofahrer gekommen, der nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte und die Frau erfasste.

Frau bei Unfall in Ergolding schwer verletzt

Die 39-Jährige kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. (kam/dpa)

