Landtagswahl in Bayern live: Alle regionalen Ergebnisse und News am Wahlabend

Von: Katarina Amtmann

Wer macht das Rennen in Bayern bei der Landtagswahl 2023 am 8. Oktober? Welche Partei überrascht? Alle regionalen Ergebnisse und News lesen Sie hier live im Ticker.

Der Countdown läuft : Die Wahllokale schließen um 18 Uhr. Bis dahin kann noch gewählt werden. Für Unentschlossene: Hier geht‘s zum Wahlomaten.

Landtagswahl überregional : Unser großes, redaktionsübergreifendes Team an Autoren, Datenjournalisten und Reportern berichtet live aus ganz Bayern zur Landtagswahl.

München - Heute wird es ernst. Die Menschen in Bayern wählen einen neuen Landtag. 2018 musste die CSU von Ministerpräsident Markus Söder starke Einbußen von über 10 Prozent hinnehmen und kam „nur“ auf 37,2 Prozent der Stimmen. Kann die Partei nun wieder zulegen und reicht es für eine Koalition mit den Freien Wählern um Hubert Aiwanger? Eine Zusammenarbeit mit den Grünen schließt der CSU-Chef bisher nämlich vehement aus. Alle Ergebnisse, spannende Ereignisse und Kuriositäten rund um den Wahltag lesen Sie hier.

8. Oktober 2023: Alle Informationen zur Landtagswahl in Bayern

Doch wie funktioniert eigentlich die Landtagswahl in Bayern? Und warum sind Erststimme und Zweitstimme in Bayern gleichermaßen von Bedeutung für die Zusammensetzung des Landtags? Alles Wissenswerte zur Landtagswahl in Bayern finden Sie hier in einem Text zusammengefasst.

