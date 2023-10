Hoeneß ledert nach Bayern-Wahl live im BR gegen die Grünen – samt bizarrem Zucker-Beispiel

Von: Katarina Amtmann

Die AfD erreichte bei der Landtagswahl in Bayern ein starkes Ergebnis. Für Uli Hoeneß hat daran besonders eine Partei Schuld: Die Grünen.

München – Am 8. Oktober hat Bayern einen neuen Landtag gewählt. Nach den ersten Hochrechnungen ist klar: Die CSU um Markus Söder wird mit Abstand stärkste Kraft. Während die Christdemokraten aber ein historisch gesehen schwaches Ergebnis einfuhren, freute sich die AfD über ein starkes Ergebnis. Bei den Hochrechnungen kam die Alternative für Deutschland auf über 15 Prozent. Darüber wurde auch im Sonntagsstammtisch im BR ab 20.25 Uhr diskutiert.

Starkes AfD-Ergebnis bei Landtagswahl: Hoeneß sieht die Grünen als „Hauptschuldige“

Zu Gast war auch Uli Hoeneß. Der Ehrenpräsident des FC Bayern München sieht in den Grünen „die Hauptschuldigen“ für das Ergebnis der AfD bei der Landtagswahl in Bayern. Sie hätten die AfD stark gemacht. Was genau ihn an der Partei von Annalena Baerbock und Robert Habeck stört, machte der Fußballfunktionär ebenfalls deutlich: die Verbotspolitik. Hoeneß echauffierte sich über die ständige „Bevormundung“ und nannte auf Nachfrage ein konkretes Beispiel: „Wenn der Herr Özdemir mir vorschreiben will, dass ich keinen Zucker mehr in den Kaffee tun soll.“

Uli Hoeneß sieht bei den Grünen die Hauptschuld für das starke Ergebnis der AfD bei der Landtagswahl in Bayern. © Screenshot BR/Sonntagsstammtisch

„Süßigkeiten-Verbot“: Hoeneß stänkert gegen die Grünen

Doch Ursula Münch, Professorin für Politikwissenschaft, hielt dagegen. Es sei nie um ein Verbot von Süßigkeiten gegangen, sondern nur um ein Verbot von Werbung für Kinderprodukte. Für Hoeneß jedoch nicht relevant, seiner Meinung nach sollten Eltern das entscheiden und kein Politiker. Auch an der Energie-Politik arbeitete er sich ab. Etwas Lob gab es dann aber – zumindest kurz – auch: Als Habeck das Gas in Katar besorgt habe und man gut durch den Winter gekommen sei, hätte sogar Hoeneß die Grünen wählen können, so seine Aussage. Mittlerweile sei er aber der Meinung, dass sie bewiesen hätten, dass sie nichts in einer Regierung verloren haben. Die Grünen seien dagegen eine „super Oppositionspartei“. (kam)

