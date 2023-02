Langläufer verirrt sich im Bayerischen Wald: Bergwacht startet Foto-Challenge – „Wo war unser Patient?“

Von: Thomas Eldersch

Verirrter Langläufer kann aufgrund eines Handyfotos gerettet werden. © Bergwacht Grafenau

Ein Langläufer verirrt sich erschöpft im Bayerischen Wald. Nur mit einem Foto ausgestattet, versuchen die Retter der Bergwacht den Mann zu finden.

Grafenau – Vergangene Woche versanken einige Gegenden in Bayern regelrecht unter Massen von Schnee. Besonders die Alpen aber auch der Bayerische Wald waren betroffen. Die zig Zentimeter an Neuschnee erhöhten auch drastisch das Lawinenrisiko. Eine Frau aus Bad Tölz musste ihren Trip in die Berge mit dem Leben bezahlen. Aber auch Langläufer im Tal hatten es nicht leicht. Einer verirrte sich bei einer Tour im Bayerischen Wald nahe Grafenau. Die Retter hatten es nicht leicht, den Vermissten zu finden.

Langläufer verirrt sich im Bayerischen Wald und muss gerettet werden

Auf ihrer Facebookseite schreibt die Bergwacht Grafenau, dass sie vergangenen Donnerstag, 2. Februar, gegen 17.30 Uhr alarmiert wurden. Eine erschöpfte Person war auf der Fatima-Loipe bei Klingenbrunn unterwegs und hatte sich verirrt. Die einsetzende Dunkelheit machte die Situation für den Langläufer noch brenzliger. Weitere Schwierigkeit: Der Vermisste befand sich nicht mehr auf der Loipe und so war es schwer, genau zu bestimmen, wo er abgeblieben war. Aber es gab einen Anhaltspunkt.

Zunächst versuchten es die Retter in der Leitstelle mit einer Handyortung des Vermissten. Das führte jedoch nicht zum Erfolg. Also blieb als einziger Orientierungspunkt ein Foto eines Hochsitzes, das der Mann der Bergwacht geschickt hatte. Ein Mitarbeiter des Nationalparks erkannte den Jägerstand auf dem Bild wieder und konnte die Helfer zum richtigen Ort lotsen. Während der Rettungsaktion waren die Einsatzkräfte die ganze Zeit mit dem Langläufer über das Telefon in Kontakt.

Bergwacht fordert seine Facebook-Follower heraus

Als sie den „Patienten“ entdeckten, brachten sie ihn erschöpft mithilfe eines Motorschlittens zurück in die Zivilisation. Dort kümmerte sich der Rettungsdienst um den unterkühlten Langläufer. Weiter schreiben die Retter, dass der Einsatz auch für sie nicht einfach war, da die Schneemassen auch sie ausbremsten. Aber „der neue Motorschlitten hatte seine Tiefschneetaufe erfolgreich bestanden.“

Nur anhand dieses Bildes konnte der vermisste Langläufer gefunden werden. © Bergwacht Grafenau

Am Tag danach forderte die Bergwacht Grafenau ihre Facebook-Follower zu einem Spielchen heraus. Sie postete eben jenen Hochstand und fragte: „Prüfungsaufgabe zum Ortskundigennachweis Gemeinde Spiegelau. Wo war unser Patient? Zu gewinnen gibt es einen formschönen Mitgliedsantrag bei der Bergwacht Grafenau. Ebenso als Trostpreis und für Interessierte jederzeit erhältlich.“ Ob die Bergwacht durch den Beitrag schon neue Mitglieder rekrutieren konnte, bleibt offen. (tel)

