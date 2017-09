Lkw-Anhänger stößt in Schongau mit Zug zusammen - Mehrere Verletzte

In Schongau hat sich am Dienstagnachmittag ein Unfall zwischen einem Zug und einem Lastwagen ereignet. Nach ersten Informationen gibt es mehrere Verletzte.

Schongau - Laut Polizei hat sich der Unfall am Dienstag um 16.10 Uhr an der Friedrich-Haindl-Straße in Schongau ereignet. Ein Personenzug ist mit dem Anhänger eines Lastwagens zusammengestoßen. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei befand sich der Anhänger aus bisher noch nicht geklärten Gründen noch auf den Gleisen auf dem UPM-Bahnübergang, als ein aus Peiting kommender Zug nahte. Trotz Gefahrenbremsung kam die Bahn nicht mehr rechtzeitig zum Stillstand.

Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt, in dem Zug, in dem sich etwa 80 Fahrgäste befanden, wurden neun Menschen leicht verletzt.

Ein Großaufgebot an Feuerwehr und Rettungskräften war nach der ersten Alarmierung im Einsatz, Rettungshubschrauber sind gelandet. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Zusammenstoß kommen konnte.

Es handelt sich um einen Zug der Bayerischen Regiobahn, wie die Schongauer Nachrichten erfahren haben. Erst am Montag kam es in Augsburg zu einem Unfall mit einem Fahrzeug des Betreibers. Die Strecke zwischen Augsburg und Oberhausen war bis Dienstagabend gesperrt.

Fahrgäste können sich auf der Internetseite der Bayerischen Regiobahn darüber informieren, wie ihr Zug fährt.

