Wandergruppe verschüttet? Lawinenabgang im Berchtesgadener Land

Nach dem Abgang einer Lawine ist im Berchtesgadener Land zur Zeit ein Großeinsatz im Gange. Eine Wandergruppe war in dem Gebiet unterwegs.

Berchtesgaden - Eine Lawine ist am Donnerstagabend im Berchtesgadener Land im Bereich Hagengebirge abgegangen. Das teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd um 19.38 Uhr mit.

Bergwacht, Polizeibergführer und Hubschrauber sind im Einsatz. Wie BGLand24.de* berichtet, soll sich der Lawinenunfall im steinernen Meer oberhalb des Königssees abgespielt haben.

Lawine löst sich im Berchtesgadener Land - Wandergruppe war dort unterwegs

Über mögliche Verletzte oder Verschüttete gibt es noch keine Informationen. „Als gesichert gilt, dass da eine Wandergruppe unterwegs war“, sagte ein Sprecher laut dpa. Deren Verbleib war zunächst völlig unklar. Die Rettungskräfte müssten in der Dunkelheit auf Nachtsicht fliegen. Der Einsatz könne sich lange hinziehen, außerdem sei die Unglücksstelle schwer zugänglich hinter der Landtalalm, wie ein Polizeisprecher sagte.



In den vergangenen Tagen war in den Berchtesgadener Alpen laut Lawinenwarndienst Bayern ein halber Meter Schnee gefallen. „In den nächsten Tagen werden die Temperaturen wieder ansteigen. Mit Sonneneinstrahlung und Erwärmung kommt der Schnee ins Rutschen und es ist vor allem in den Hochlagen aus felsigem Steilgelände mit der Selbstauslösung von Lockerschneelawinen zu rechnen“, warnten die Experten im Internet und mahnten zur Vorsicht bei Wanderungen.

*

BGLand24.de

ist Teil des bundesweiten

Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes

.

mes/dpa

Rubriklistenbild: © AFP