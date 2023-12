Erst Sturm, jetzt Lawinen: Warnung für die bayerischen Alpen und Mittelgebirge an Weihnachten

Von: Lisa Metzger

Drucken Teilen

Ein Schild warnt vor Lawinengefahr. © Imago/ Michael Kristen

Kurz vor Weihnachten sorgt das Wetter in Bayern für ordentlich Chaos. Nach dem Sturm „Zoltan“ gibt es nun eine Lawinenwarnung in den Alpen.

München – Sturmflut im Norden, Lawinengefahr im Süden Deutschlands. Wenige Tage vor dem Weihnachtsfest spielt das Wetter in der Bundesrepublik verrückt. Für das Wochenende prognostiziert der Deutsche Wetterdienst (DWD) zwar keine weiße Weihnacht im Flachland von Bayern, dafür aber Neuschnee in den Mittelgebirgen und den Alpen. Zwischen zehn und 30 Zentimeter sollen hier möglich sein, in höheren Lagen sogar ein halber Meter. Der starke Wind soll weiterhin anhalten.

Lawinengefahr steigt auf zweithöchste Stufe

Wie das Bayerische Landesamt für Umwelt mitteilt, steigt damit auch die Lawinengefahr. Am Weihnachtswochenende soll für einzelne Regionen die Lawinenstufe vier von fünf erreicht werden. Besonders schlimm wird es wohl in den südlichsten Ausläufern Bayerns werden, wo bereits am Freitag, 22. Dezember, erhebliche Lawinengefahr besteht.

Wo genau letztendlich das Potenzial für Lawinenabgänge besonders hoch sein wird, lasse sich aber kaum vorhersagen, sagt ein Sprecher des Bayerischen Landesamts für Umwelt auf Anfrage unserer Redaktion. Die Warnung gelte daher erstmal für den gesamten Alpenraum, werde sich aber wohl auf einzelne Regionen konzentrieren, die zum aktuellen Zeitpunkt aber noch nicht näher bestimmt werden können.

Weitere Informationen folgen.

Der Lawinenwarndienst Bayern erhöht für das Weihnachtswochenende die Gefahrenstufe für Lawinenabgänge in den Alpenregionen. Bereits am Freitag, 22. Dezember, herrscht eine erhebliche Gefahr. © Lawinenwarndienst Bayern

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen Merkur.de-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie Merkur.de ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.