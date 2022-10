„Layla“ der Auslöser: Frau schlägt Partyveranstalter ins Gesicht

Von: Felix Herz

Wegen des Lieds „Layla“ kam es in Landshut zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung (Symbolbild). © Nordphoto / IMAGO

Den ganzen Sommer über war „Layla“ wohl der umstrittenste Song Deutschlands. Doch auch Ende Oktober erhitzt er anscheinend noch die Gemüter.

Landshut – Für die einen ist er ein sexistischer Song, der in der heutigen Zeit nicht in die Party-Playlist gehört. Für die anderen ist er ein absoluter Hit zum Mitsingen. Diese Diskussion rund um den Song „Layla“ von DJ Robin begleitete die Menschen in Bayern quasi den ganzen Sommer über und – dank Oktoberfest – bis in den Herbst hinein.

„Layla“ als Auslöser für Party-Schlägerei

Gewonnen hat dem aktuellen Stand nach wohl eher die Befürworter-Seite. Denn auf der Wiesn wurde „Layla“ teils in Dauerschleife gespielt und von Millionen Besuchern mitgesungen. Am Ende gab es kaum Zweifel, dass das umstrittene Lied der Wiesn-Hit 2022 war. Diskutiert über ein Verbot wurde auch auf anderen Volksfesten – gespielt wurde er dennoch fast überall.

Doch auch jetzt, Ende Oktober, scheint „Layla“ noch die Gemüter zu erhitzen. So sehr, dass am Dienstag, 25. Oktober, in Landshut sogar die Fäuste flogen. Bei einem Weinfest an einer Hochschule spielte der 27-jährige Veranstalter aus Regensburg das heiß diskutierte Lied. Das missfiel einer 27-Jährigen so sehr, dass sie dem jungen Mann mit der Faust ins Gesicht schlug, berichtete die Polizei am Mittwoch, 26. Oktober.

„Erheblich alkoholisiert“: Frau angezeigt

Laut Pressemitteilung der Polizei wurde die junge Frau wegen Körperverletzung angezeigt. Sie war „erheblich alkoholisiert“, heißt es im Bericht. Auch Monate nach Release des Songs scheinen die Fronten, wie mit den umstrittenen Zeilen umzugehen ist, verhärtet. (fhz)

