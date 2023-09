Über eine Tonne schwer: Gerät stürzt bei Reparaturarbeiten auf Mann – Lebensgefahr

Von: Katarina Amtmann

Für Reparaturarbeiten hob ein Mann ein schweres Gerät mit einer Palettengabel an, doch es stürzte plötzlich auf ihn. Der Mann schwebt in Lebensgefahr.

Schorndorf - Am Dienstagvormittag, 19. September, ereignete sich in Schorndorf (Landkreis Cham) ein schwerer Unfall bei Reparaturarbeiten, bei dem ein 56-jähriger Mann lebensgefährlich verletzt wurde. Das teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit.

Mann im Landkreis Cham bei Reparaturarbeiten lebensgefährlich verletzt

Der Vorfall geschah, als der Schorndorfer Reparaturarbeiten an seinem Mulcher durchführte. Dabei handelt es sich um ein Gerät zum Mähen und Zerkleinern von Pflanzen. Zur Durchführung der Arbeiten hob er das über eine Tonne schwere Gerät mithilfe einer Palettengabel an. Während des Arbeitsvorgangs stürzte der Mulcher auf den Mann, was zu schweren Verletzungen führte.

Ein Angehöriger des Verletzten leistete sofort Erste Hilfe und alarmierte umgehend den Notruf. Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Der Zustand des Mannes wird als lebensbedrohlich eingestuft.

Ein schwerer Mulcher ist auf einen Mann gestürzt. Der 56-Jährige wurde bei dem Vorfall lebensgefährlich verletzt (Symbolbild). © IMAGO / agefotostock

Kriminalpolizei Regensburg ermittelt nach schwerem Unfall in Schorndorf

„Zu den genauen Umständen des Unfalls hat die Kriminalpolizei Regensburg die Ermittlungen noch vor Ort übernommen. Hierfür steht sie im Austausch mit der zuständigen Berufsgenossenschaft. Hinweise auf ein Verschulden anderer Personen ergaben sich bislang nicht“, heißt es in der Pressemitteilung abschließend. (kam)

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Katarina Amtmann sorgfältig geprüft.