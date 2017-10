Lebensmüde? 16-Jähriger filmt sich bei wilder Autofahrt

Ein Zeuge entdeckte im Internet die Video-Sequenz, mit der sich der übermütige Jugendliche schließlich selbst überführte.

Sulzbach-Rosenberg - Ein 16-Jähriger hat sich in der Oberpfalz am Steuer eines Autos gefilmt, wie er mit Tempo 180 über eine Landstraße raste. Ein Zeuge entdeckte die Video-Sequenz im Internet und meldete sie der Polizei. Das Film-Material zeige übermütige Jugendliche, die aus einem fahrenden Pkw heraus grölen, bestätigten die Beamten am Dienstag.

Der Heranwachsende saß unerlaubter Weise am Steuer

Der 16-jährige Fahrer, der aufgrund seines Alters keinen gültigen Führerschein besitzen dürfte, sei bei der wilden Fahrt im Landkreis Sulzbach-Rosenberg eindeutig zu erkennen gewesen. Wem das Auto gehört und ob dessen Besitzer etwas von der unerlaubten Spritztour wusste, war zunächst unklar. Allerdings dürfte der Jugendliche bald Besuch von der Polizei bekommen - der Zeuge hatte ihn nämlich erkannt.

dpa

Rubriklistenbild: © dpa picture alliance / Lino Mirgeler (Symbolbild)