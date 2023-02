Leiche aus Lech geborgen: Anwohnerin hatte herrenlosen Hund am Ufer bemerkt

Von: Felix Herz

Mitten in der Nacht bemerkte eine Anwohnerin einen herrenlosen Hund am Lech. Sie alarmierte die Polizei – die fand dann den toten Halter im Wasser. (Symbolbild) © Wirestock / IMAGO

In Landsberg am Lech wurde die Leiche eines Mannes aus dem Lech geborgen. Ein herrenloser Hund hatte zuvor die Aufmerksamkeit einer Anwohnerin erregt.

Landsberg am Lech – Tragischer Fund in Oberbayern: In Landsberg am Lech wurde die Leiche eines 77-jährigen Mannes aus dem Lech geborgen. Zuvor hatte eine Anwohnerin einen herrenlosen Hund am Ufer bemerkt und die Polizei verständigt. Die Todesursache des Rentners ist bislang unklar.

Leiche im Lech gefunden: Todesursache unklar

Am Dienstag, 21. Februar, gab die Polizei eine traurige Pressemitteilung heraus. Darin wird berichtet, dass in den frühen Morgenstunden der Leichnam eines 77 Jahre alten Mannes aus dem Lech bei Landsberg am Lech gefunden worden war. Laut Polizei hatte eine Anwohnerin gegen 03.37 Uhr einen herrenlosen Hund „im Bereich des Lechufers entdeckt und diesen der Polizei gemeldet“.

Kurze Zeit später suchte eine Streife die Örtlichkeit auf. Sie suchte den Bereich ab und fand dabei den Körper des 77-Jährigen im Wasser treiben. Sofort wurde ein Notarzt hinzugerufen, doch dieser konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Verstorbener war Halter des Hundes: Kripo ermittelt

Wie sich später herausstellte, war der 77-Jährige der Halter des Hundes und stammte aus Landsberg am Lech. Die Hintergründe seines Todes sind noch unklar. „Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck ermittelt derzeit zu den genauen Todesumständen“, heißt es abschließend in der Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord. (fhz)

