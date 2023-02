Leichenfund am Valentinstag: 24-jähriger Tatverdächtiger aus Oberfranken festgenommen

Von: Elisa Buhrke

Teilen

In einem Wald in Oberfranken hat eine Spaziergängerin eine Leiche entdeckt. Ein 24-Jähriger soll die Gewalttat begangen haben. © CHROMORANGE / Martin Schroeder /Imago

Am Valentinstag hat eine Spaziergängerin in Oberfranken die Leiche eines Mannes entdeckt. Ein 24-Jähriger steht unter Verdacht, das Gewaltverbrechen begangen zu haben.

Kasendorf – Am Valentinstag machte eine Spaziergängerin einen grausigen Fund: In einem Waldstück in der Nähe von Kasendorf im Landkreis Kulmbach entdeckte sie die Leiche eines 48-jährigen Mannes. Zunächst blieb unklar, ob der Mann bei einem Gewaltverbrechen zu Tode gekommen war.

Mittlerweile hat die Kriminalpolizei Bayreuth jedoch einen 24-jährigen Tatverdächtigen festgenommen, wie das Polizeipräsidium Oberfranken in einer Pressemitteilung von Donnerstag, 16. Februar, mitteilt. Er sitzt in Untersuchungshaft.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Leiche am Valentinstag gefunden: Tatverdächtiger sitzt in Untersuchungshaft

Um die Todesursache des Mannes zweifelsfrei zu klären, hatte die Staatsanwaltschaft Bayreuth zunächst eine gerichtsmedizinische Untersuchung angeordnet. Mit dem Ergebnis: Der 48-Jährige ist aller Voraussicht nach Opfer eines Gewaltdelikts geworden. „Nach umfangreichen Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kripo Bayreuth führte die Spur zu einem 24-jährigen Mann, der ebenfalls im Landkreis Kulmbach wohnt“, so die Pressestelle. Wie genau der Mann umgebracht wurde, hält die Polizei bisher unter Verschluss. „Das alles ist Gegenstand des laufenden Ermittlungsverfahren“, teilte ein Sprecher auf Nachfrage unserer Redaktion mit.

Nachdem der Tatverdächtige am Mittwochnachmittag, 15. Februar, einem Ermittlungsrichter vorgeführt wurde, ordnete dieser einen Haftbefehl an. Der 24-Jährige wartet nun in einer Justizvollzugsanstalt darauf, wie das Strafverfahren weitergeht.

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.