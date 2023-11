Vorbesitzer haben Erkrankung ignoriert: Hunde-Opa sucht neues Zuhause – „Bitte gebt ihm eine Chance“

Von: Katarina Amtmann

Jeeves wartet im Tierheim auf eine neue Familie. © Tierheim Passau

Jeeves war verwahrlost und in einem schlechten Zustand, als er ins Passauer Tierheim kam. Nun wartet der lebensfrohe Münsterländer auf ein neues Zuhause.

Passau - Hund Jeeves sucht ein neues Zuhause. Der Münsterländer kam als „verwahrloster Fundhund in sehr schlechtem Gesundheitszustand“ ins Tierheim nach Passau. Bei der Eingangsuntersuchung wurde eine schmerzhafte, hochgradige Ohrenentzündung festgestellt. Aber nicht nur das: Auch ein Dammbruch (Perianalhernie) wurde diagnostiziert, der sich in Kotabsatzproblemen äussert.

Name Jeeves Rasse Münsterländer Geschlecht männlich Geboren 2010

„Vorbesitzer haben Erkrankung ignoriert“: Hund Jeeves sucht neues Zuhause

„Leider haben die Vorbesitzer diese Erkrankung jahrelang ignoriert, so dass aufgrund der Ausdehnung des Hernies eine OP nun zu riskant wäre“, so das Tierheim. Denn so würde die Gefahr einer bleibenden Inkontinenz bestehen. Die ehemaligen Besitzer entschlossen sich zur Abgabe, auch zur Sicherheit von Jeeves. Denn der Vierbeiner suchte ständig das Weite und streunte auf sich alleingestellt durch seinen Heimatort.

Jeeves wartet im Tierheim auf eine neue Familie. © Tierheim Passau

Herzensguter Hund wartet im Passauer Tierheim auf neue Familie

Das Passauer Tierheim beschreibt den Münsterländer als herzensgut, lebensfroh, anhänglich und unkompliziert. Jeeves genießt menschliche Aufmerksamkeit und Fürsorge sehr. Ausgiebige Gassi-Touren meistert er problemlos und voller Freude, auch im Auto fährt er gerne mit. Trotz seiner Erkrankung ist Jeeves stubenrein und zeigt an, wenn er seine Notdurft verrichten muss. Die Ohrenentzündungen hat das Tierheim nach wochenlangen täglichen Behandlungen gut in den Griff bekommen.

„Wir wünschen uns für Jeeves ein behütetes Zuhause, wo er einen würdevollen, glücklichen Lebensabend verbringen darf. Wer sich nicht daran stört, dass Jeeves seinen Kot in kleineren ‚Einheiten‘ über den Tag verteilt absetzt, wird mit diesem lebensfrohen Rüden sicher noch viele schöne gemeinsame Jahre erleben“, heißt es. Auch über einen Facebook-Post macht das Tierheim auf Jeeves aufmerksam. „Mit seinen 13 Jahren bisher leider jedem Interessenten zu alt“, ist dort zu lesen. „Bitte gebt eurem Herzen einen Ruck, gebt dem lieben Opi eine Chance!“ Wer Interesse an Jeeves hat, kann das Tierheim kontaktieren. (kam)

